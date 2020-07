Liebschützberg

Seine zweite Sondersitzung zum Thema Windkraft absolvierte der Gemeinderat am Dienstagabend in der Kulturscheune Borna. Eine erste öffentliche Sitzung zu diesem Thema fand bereits am 9. Mai in der Schönnewitzer Turnhalle statt. Dort hatte Prof Dr. Andreas Berkner, Leiter des Regionalen Planungsverbandes Leipzig-Westsachsen (RPV), erläutert, welche Gründe für ein Vorranggebiet zur Windkraftnutzung rund um den Käferberg bei Clanzschwitz sprechen würden.

Nachdem Bürgermeister David Schmidt (parteilos) in der regulären Ratssitzung am 16. Juni die ablehnende Stellungnahme der Gemeinde zu diesen Plänen vorgestellt hatte, einigten sich die Räte darauf, diese Stellungnahme in einer weiteren Sondersitzung zu behandeln.

Anzeige

Einstimmig gegen Windenergie-Vorranggebiet

Einstimmig beschlossen sie am Dienstagabend, die „Ablehnung der Ausweisung des Vorranggebietes Windkraft auf dem Gebiet der Gemeinde Liebschützberg durch den Entwurf des Regionalplanes Westsachsen 2017“.

Weitere LVZ+ Artikel

Argumentiert wird in der Stellungnahme zunächst mit der deutlichen Minderung der Lebensqualität der Bürger der Gemeinde. Die Belastung durch Schallimmissionen führe zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und sei nicht akzeptabel. Die Errichtung der Anlagen bedeute eine Minderung des Wohlstandes der Gemeinde, die für den Rat nicht hinnehmbar sei. Dabei bezieht man sich auf eine im Finanzportals von Focus online veröffentlichte Studie des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung,für die 2,7 Millionen Daten ausgewertet worden waren. Demnach verlieren Wohnhäuser, durch das Errichten einer Windkraftanlage im Abstand von einem Kilometer im Durchschnitt 7,1 Prozent ihres Wertes.

Negative Auswirkungen auf Landschaftsbild

Kritisiert wird in der Stellungnahme die Zulässigkeit von über 200 Meter hohen Anlagen. Diese würden sich spürbar negativ auf das Landschaftsbild auswirken und vorhandene Sichtachsen auf dem Liebschützberg zerstören. Sowohl der Jakobsweg als auch die Mulde-Elbe-Radroute würden durch einen Windpark an Attraktivität einbüßen.

Naturidyll in Gefahr

Rat und Kommune befürchten die Zerstörung des Lebensraumes und Gefahren für die Vogelwelt. In der Stellungnahme heißt es: „Der Streifen der früheren Kleinbahn ist heute ein Naturidyll und Rückzugsraum besonders gefährdeter Arten, auch zahlreiche Greifvögel und Scharen von Zugvögeln nutzen die ausgewiesenen Flächen zur Rast oder Jagd, all dies wird durch die geplante Errichtung eines Windparks gefährdet“.

„Äußerst bedenklich“ findet die Gemeinde die Unterschreitung der vom RPV gewählten 1000-Meter-Abstandsgrenze in Bezug auf die Wohnlagen „Am Weinberg“ und die Clanzschwitzer Mühle.

Von Axel Kaminski