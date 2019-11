Gemeinderat stimmt Kauf eines Fahrzeuges für Laaser Wehr zu

Klötitz

In ihrer Sitzung am Dienstagabend machten die Liebschützberger Räte den Weg für die Bestellung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) frei, der in Laas stationiert werden soll.

Dort gibt es mehr aktive Kameraden, als mit dem 2005 angeschafften sechssitzigen Tragkraftspritzen-Fahrzeug mitgenommen werden können. Der MTW wird als Sammelbestellung von insgesamt neun Wehren aus dem Landkreis Nordsachsen in Auftrag gegeben. Dazu gehören neben Liebschützberg unter anderem Naundorf, Belgern-Schildau und Beilrode. Die einzelnen Kommunen erhalten auf diese Weise einen höheren Fördersatz.

Sonderausrüstung fürs neue Auto

Statt der ursprünglich im Haushalt eingestellten 55 000 Euro schlägt das neue Fahrzeug mit knapp 44 000 Euro zu Buche. Von der Ersparnis leistet sich die Gemeinde Liebschützberg eine Sonderausrüstung ihres MTW. In einer Tischvorlage war aufgelistet, was das Fahrzeug auf Basis eines Ford Transit, das dann 54 676 Euro kostet, noch alles können und an Bord haben wird: Funktechnik, drehbare Sitzbank, Klimaanlage und klappbaren Kartentisch. Damit soll den Kameraden das Ausrücken nicht besonders entspannt gestaltet werden, sondern die Funktionalität des Autos steigen. Es könnte bei größeren oder länger andauernden Lagen als mobile Einsatzzentrale genutzt werden.

Gemeindewehrleiter koordiniert Einsatz

Sebastian Dittert ( CDU) erkundigte sich danach, ob dieses Fahrzeug dann auch von der Jugendfeuerwehr der Gemeinde genutzt werden könnte oder nur von der Laaser Wehr. Bürgermeister David Schmidt (parteilos) entgegnete, dass die Fahrzeuge der Wehren prinzipiell Eigentum der Gemeinde seien. Die Verwaltung sehe er aber nicht in der Verantwortung dafür, deren Einsätze zu koordinieren. Da habe sich die bisherige Verfahrensweise, das dem Gemeindewehrleiter zu überlassen, bewährt.

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung der neun MTW hatte die Firma Compoint mit Sitz im fränkischen Forchheim das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe an sie zu, ebenso wie der besonderen Ausstattung des Fahrzeuges für Laas. Um es in der vorhandenen Fahrzeughalle unterzubringen, muss für den dort mit abgestellten Schlauchwagen ein Unterstand errichtet werden. Das sei günstiger als andere Varianten, die im Gespräch gewesen seien.

Von Axel Kaminski