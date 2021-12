Genesen und doch nicht gesund: Post Covid Rehabilitation in Oschatz

Oschatz

Die nunmehr vierte Corona-Welle hat Deutschland überrollt. Zurzeit infizieren sich mehr Menschen mit dem Virus als je zuvor. Nach Angaben des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt wurden bis zum 2. Dezember rund 523 000 Infektionen im Freistaat gemeldet. Davon sind circa 77 Prozent der Erkrankten wieder genesen. Dennoch leiden viele auch nach einer akuten Covid-Erkrankung noch unter Langzeitfolgen. Am TagesTrainingsZentrum (TTZ) Oschatz der FAW gGmbH gibt es deswegen nun ein neues Angebot: eine Post-Covid-Rehabilitation.

Große Erschöpfung und Atembeschwerden

Große Erschöpfung nach kleinster Anstrengung, geschwächte Konzentrationsfähigkeit und Atembeschwerden – das seien typische Symptome des sogenannten Post- Covid-Syndroms, erklärt Maria Döllmann, stellvertretende Leiterin sowie Rehabilitationspsychologin am TTZ Oschatz. Darüber hinaus könne das Syndrom auch psychische Folgen wie Angst und depressive Stimmungen hervorrufen. „Patientinnen und Patienten, die unter diesem Syndrom leiden, sind bereits genesen. Dennoch sind Betroffene im alltäglichen und beruflichen Leben als Folge ihrer Corona-Erkrankung zum Teil stark eingeschränkt.“

Symptome länger als zwölf Wochen nach Erkrankung

Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) spreche man dann vom Post-Covid-Syndrom, wenn Symptome auch länger als zwölf Wochen nach der Corona-Erkrankung noch vorhanden sind. Es schließe sich somit an die „Long Covid“-Phase an. „In der Medizin werden diese beiden Begriffe jedoch noch nicht einheitlich verwendet“, betont Döllmann. Schätzungsweise leiden mindestens 10 Prozent der Covid-Erkrankten an solchen Spätfolgen, berichtet die Betroffenen-Initative „Long COVID Deutschland“ auf ihrer Website. Die Forschung sowie der Ausbau der Versorgungslandschaft rund um das Long-Covid und Post-Covid Syndrom sind nun auch Teil des Koalitionsvertrags der neuen Bundesregierung.

Betroffene brauchen alltagsnahe Unterstützung

„Um trotz der vielschichtigen Langzeitfolgen berufliche und private Anforderungen wieder bewältigen zu können, brauchen Betroffene intensive und alltagsnahe Unterstützung“, erklärt die Rehabilitationspsychologin. Diese findet man ab sofort am TTZ Oschatz. „Das ambulante Angebot beginnt mit einer intensiven Einschätzungsphase. Anhand der ermittelten Bedarfe werden Trainingsinhalte und -dauer individuell angepasst. Begleitend unterstützen psychosoziale Gesprächsangebote die Krankheitsverarbeitung und den Aufbau von Bewältigungsstrategien.“ Ziel sei es, Betroffene wieder in ihr Arbeits- und Alltagsleben zu integrieren sowie mithilfe kognitiver und körperlicher Trainings ihre Belastungsfähigkeit wiederherzustellen.

Für eine erste unverbindliche Beratung rund um die Post-Covid-Rehabilitation wurde eine wöchentliche Informationsstunde eingerichtet. Das Leitungsteam des TTZ steht dafür jeden Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr unter Telefon 03435 67320-13 zur Verfügung.

Von Fabienne Küchler