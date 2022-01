Genie aus Wermsdorfer Psychiatrie erobert Kunstmarkt

Wermsdorf

Mit den geplanten gestellten Lockerungen kann sich auch der Wermsdorfer Rosengarten-Verein auf einen normalen Ausstellungsbetrieb freuen. Der Verein betreibt die Schau Karl Hans Janke im Haus 21 der Hubertusburg und musste sich in den vergangenen Monaten viel einfallen lassen, um seine Arbeit ins Gespräch zu bringen.

Eigener Shop wird erweitert

Dazu gehört auch ein eigener Shop, in dem neben Katalogen und Broschüren in Zukunft auch mehr Arbeiten des wahnhaften Erfinders erhältlich sein sollen – zum Beispiel Kunstdrucke seiner Zeichnungen.

Jankes präzise Zeichnung eines Fahrradmotors aus den 1950er Jahren (Ausschnitt) ist als Kunstdruck erhältlich. Quelle: Verein Rosengarten

Bisher gibt es lediglich den Druck eines Fahrradmotors, den Janke 1954, während seiner Zeit als Patient in der Psychiatrie der Hubertusburg, mit typisch präzisem Federstrich gezeichnet hat. Doch das Angebot soll bald erweitert werden, kündigt Julien Rathje, Kurator der Schau, an.

Viele Motive für Drucke geeignet

100 Euro müssen Interessenten für den Druck bezahlen, dafür bekommen sie ein Motiv in A4-Größe, mit Passepartout und gerahmt. „Dafür eignen sich natürlich die rationalen technischen Entwürfe, aber wir haben auch Motive seiner bekannten Trajekte oder Malereien aus der poetischen Weltenschau im Blick“, beschreibt Rathje.

Blick in die Ausstellung mit Modellen von Jankes sogenannten Trajekten. Quelle: Dirk Hunger

Schon seit einiger Zeit sind verstärkt die Bilder von Karl Hans Janke in den Fokus gerückt und waren Teil von Ausstellungen. Aktuell hat der Rosengarten-Verein Arbeiten an die städtische Galerie Dresden verliehen. „In der Ausstellung ’Prototypen’, die bis zum 24. April verlängert wurde, werden Motive vom Faustkeil bis zu heutigen Arbeiten gezeigt. Das ist ein sehr stimmiger Mix aus verschiedenen Zeiten“, beschreibt Julien Rathje.

Ausstellung : VISIONÄR. Das Universum Karl Hans Jankes wurde bereits im Umfeld zeitgenössischer Kunst im Tapetenwerk Leipzig gezeigt. Quelle: Armin Kühne

Auch an der Wermsdorfer Ausstellung soll weiter gefeilt werden. So ist eine weitere räumliche Umgestaltung und ein erneuter Wechsel der Arbeiten geplant. „Wir wollen damit neue Anreize schaffen für Leute, die die Ausstellung eigentlich schon kennen“, kündigt der Kurator an.

Videos und Soundeffekte in der Schau

Künftig soll auch mit verschiedenen Medien, mit Soundeffekten oder Videoarbeiten von zeitgenössischen Künstlern gearbeitet werden. Vorgesehen ist, dazu die Protokollaufnahmen von früheren Beschäftigten der Hubertusburg aus der jüngsten Schau im Schloss einzubauen. „Janke selbst hat ein großes Spektrum bespielt und war bei seinen Arbeiten nicht festgelegt und das wollen wir abbilden“, so Rathje.

Von Jana Brechlin