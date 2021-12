Wermsdorf

Kann man einen Geopark schmecken? Schwer vorstellbar. Dennoch will man den Geopark „Porphyrland – steinreich in Sachsen“ über den Genuss für den Tourismus attraktiver machen und seine Bekanntheit erhöhen.

„Alte Steine allein sind da nicht so geeignet. Sie strahlen nicht so viel Sympathie aus“, sagt Chocolatier Olav Praetsch, der seit Anfang an dabei ist, wenn es um Genuss und Geopark geht. Die Zahl der Leute, die der frühere Vulkanismus hier intellektuell anspricht und die sich deshalb die Gegend genauer anschauen möchten, sei eher überschaubar.

Für mehr Akzeptanz und Interesse müsse man – nicht nur – seiner Auffassung nach, an die Emotionen ran. „Neben neuem Wissen gehören Essen und Trinken, Kurzweil sowie etwas zum Mit-Nach-Hause-Nehmen dazu, wenn man einen Ausflug macht“, ist sich Olav Praetsch sicher. Das gelte nicht nur für einen Geopark.

Verpackung muss Geschichte erzählen

Beim Mitnehmen sei der eine oder die andere vielleicht mit einem besonders interessanten Stück Gestein zufrieden. Aber das gehe auch anders. „Wir haben hier schon einmal ‚Kaolinbrocken’ hergestellt, erzählt der Chocolatier. Da sei natürlich kein Kaolin drin, das wäre beim Verzehren wirklich kein Genuss. „Wenn man aber weißer Schokolade eine interessante Form gibt und auf der Verpackung die Geschichte des Kaolins erzählt, dann hat man Geotop und Genuss schon ganz gut miteinander verknüpft“, erklärt Olav Pretsch.

Es gehe natürlich auch mit Kaolin als Inhaltsstoff. Zum Beispiel bei Badepralinen, für die der Chocolatier außerdem Kakaobutter und Rosenöl verwendet hat.

Viele Akteure bieten schon Genüsse an

Genüsse haben aber auch andere Akteure der Region längst zu bieten. Im Grunde habe doch alles, was hier wachse, gedeihe und auf den Tisch komme, mit dem Boden und damit der geologischen Geschichte der Region zu tun. „Es gibt viele tolle Produkte hier, die sich auf die Kulturlandschaft beziehen“, unterstreicht Olav Praetsch.

Der Geopark hat dazu ein Genuss-Versprechen formuliert: Die so gekennzeichneten Produkte sollen in dieser Region hergestellt werden oder zu überwiegenden Anteilen aus Rohstoffen beziehungsweise Erzeugnissen der Region bestehen.

Süßer Genuss aus dem Geopark Quelle: Axel Kaminski

Die winzige Hürde, die darin steckt, schreckt den Chocolatier nicht ab. Trotz der Klimaerwärmung wächst der Kakao, der Grundstoff seiner Erzeugnisse ist, nicht am Fuße des Collms. Aber die Schokolade lasse sich prima mit regionalen Produkten verknüpfen. „Der Obstbau ist für die Region prägend. Deshalb haben wir uns überlegt, im kommenden Jahr eine Schokolade auf den Markt zu bringen, die die Trockenmasse eines 80 Gramm schweren Apfels enthält“, blickt der Olav Praetsch voraus. Dazu möchte er ein Verfahren einsetzen, bei dem alle Inhaltsstoffe des Obstes erhalten bleiben. Es wäre also die Schokolade mit dem Guten aus einem ganzen Apfel.

Schoko-Vulkan wäre zu banal

Wenn die heutige Gestalt der Region wesentlich durch einen Vulkan geprägt wurde, wäre dann nicht so ein Super-Schoko-Vulkan der Renner? „Das wäre zu banal“, winkt der Chocolatier ab. Außerdem wisse keiner so genau wie der Vulkan ausgesehen habe. Eine Marke ließe sich damit wohl nicht aufbauen.

Da böte der Collm schon andere Möglichkeiten. Im Collm-Kuchen oder der Collm-Torte müsse ja kein Steinmehl sein. Buchweizen und Waldfrüchte müssten da rein. Obwohl er auch dieses Handwerk erlernt hat, will Olav Praetsch den Collm-Kuchen aber nicht selbst kreieren. Das könnten andere besser...

Von Axel Kaminski