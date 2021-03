Geplant: Führungswechsel in der Oschatzer Stadtbibliothek

Oschatz/Delitzsch

Nach knapp 45 Berufsjahren geht die Leiterin der Oschatzer Stadtbibliothek Eleonore Reichel im Sommer in Rente.

Ihrem Ruhestand blickt die 63-Jährige mit gemischten Gefühlen entgegen. „Auf der einen Seite freue ich mich, da ich aktiv bin und vieles machen möchte, wofür jetzt oft die Zeit fehlt. Andererseits möchte ich auch ein paar Dinge weiter führen, die wir ins Leben gerufen haben – wie die Reihe ,Entschuldigen Sie, lesen Sie noch’ oder unsere ,Bettlektüre’“.

Traumberuf Bibliothekarin

Bibliothekarin ist für Eleonore Reichel der Traumberuf. „Das wollte ich schon als Kind werden. Und ich würde diesen Beruf wieder ergreifen.“ Was reizt sie daran? „Das Lesen von Büchern eröffnet mir die Möglichkeit, neue Welten zu sehen und andere Leben kennenzulernen. Einfach neugierig zu bleiben.“

Die Stadtbibliothek in Oschatz umfasst aktuell knapp 30.000 Medien – nicht nur Bücher, sondern auch Zeitungen, Zeitschriften, DVDs, CDs, Spiele und Tonieboxen für Kinder, Lesegeräte für die Nutzung der Onleihe. „In diesen Zeiten ist die Onleihe von E-Books eine gute Option, trotzdem immer eine große Auswahl an Medien zur Verfügung zu haben“, betont Eleonore Reichel.

Nachfolgerin steht bereits fest

Wer wird die Stelle in Oschatz übernehmen? Die Nachfolgerin heißt Anett Hacker. Sie hat dann fast auf den Tag genau fünf Jahre die Delitzscher Bibliothek Alte Lateinschule geleitet, wo sie am 1. Juli 2016 angefangen hatte.

Nun am 1. Juli 2021 der Wechsel nach Oschatz. Was zieht sie von der Loberstadt an die Döllnitz? „Natürlich die räumliche Nähe“, sagt die 40-Jährige. „Ich wohne ja in Schmannewitz, habe davor in Oschatz gewohnt und da ist es für mich natürlich sehr reizvoll, quasi fast am Wohnort tätig werden zu können.“

Wechsel von Delitzsch nach Oschatz

Der Arbeitsvertrag sei bereits unterschrieben, damit fallen für sie ab Juli die mindestens zehn Stunden Autofahrt weg, die sie auf den Straßen des Landkreises pendelnd verbrachte – allerdings auch damit die Möglichkeit, sich die Fahrzeit mit Hörbüchern zu verkürzen.

Vorgenommen habe sich, zuerst einmal einen Blick auf das Leseverhalten der Nutzer der Oschatzer Stadtbibliothek zu werfen: „Ein bisschen kenn’ ich ja die Einrichtung schon, als Erstes als Nutzer und ich bin auch ganz gut mit Eleonore Reichel befreundet. Wir haben uns über die Jahre kennen und schätzen gelernt“, sagt sie.

Lesen bei Kinder zu fördern ist Herzensangelegenheit

Bereits vorstellen könne sie sich, das Veranstaltungsangebot für Kinder noch ein bisschen auszubauen, je nachdem, was das Budget hergebe. Das Thema Leseförderung liegt ihr nicht nur als Mutter eines inzwischen Zehnjährigen nah, sondern begleitet Hacker, die zuvor bereits in der Kinder- und Jugendbibliothek Riesa arbeitete, beruflich.

Auch in der Delitzscher Stadtbibliothek hinterlässt sie ihre Handschrift, wo aufgrund der hohen Nutzerzahlen unter den Jüngsten der Kinderbereich umgestaltet wurde und unter ihrer Leitung eine eigene Etage unter dem Dach der Alte Lateinschule bekam.

„Ich bin froh, dass Frau Hacker die Stelle in Oschatz antritt. Sie hat viel Erfahrung und ist ein sehr lebendiger Mensch. Das wird spannend“, sagt Eleonore Reichel.

Von Manuel Niemann und Frank Hörügel