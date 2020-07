Geplanter Funkturm macht Cavertitzer Eltern Sorgen

Cavertitz

Die Diskussion um den geplanten Funkmast am Ortsrand vor Cavertitz hat auch die Grundschule erreicht. Wie Leiterin Ilona Berscheidt berichtete, beschäftige das Thema vor allem die älteren Schüler.

Knapp 50 Meter hoch

Zur jüngsten Sitzung des Cavertitzer Gemeinderates war bekannt geworden, dass vor dem Dorf ein knapp 50 Meter hoher Mast für Funkbetrieb errichtet werden soll. Nachdem sich kurz zuvor in der Gemeinde eine Bürgerinitiative gegen den Ausbau des 5G-Standards gegründet hatte, gab es dazu viele Fragen. Von Gegnern des Ausbaus wird immer wieder die Strahlenbelastung ins Feld geführt und damit verbunden Befürchtungen laut, dass diese gesundheitliche Folgen haben könnte.

Nähe zu Schule und Kita

Mit diesen Sorgen hätten sich auch Elternvertreter an sie gewandt, sagte die Leiterin der Grundschule Ilona Berscheidt. „Der Mast soll am Ortsrand entstehen, da sind Schule und Kindergarten nicht weit weg – das ist es, was die Mütter und Väter beschäftigt“, hat sie erfahren, „die Eltern machen sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder.“

Meinungsbild gemischt

Weil Kinder auch diese Diskussionen mitbekommen, seien Mädchen und Jungen durchaus ebenfalls aufgeschreckt. „Wenn sich Kinder äußern und da Sorgen haben, gehen die Lehrer darauf ein“, versicherte die Leiterin. Das geschehe eher am Rande, im Unterricht spiele das Thema keine Rolle, da stehe das Aufholen des Lehrplanes im Vordergrund. Dazu komme, dass Lehrer für diese Fragen auch keine Experten seien und das Meinungsbild im Ort durchaus gemischt ist. „Wir wollen ja alle den technischen Fortschritt und es gibt auch Einwohner, die dafür sind“, beschreibt Ilona Berscheidt die Situation.

Genehmigung vom Landratsamt

Noch ist unklar, wie der Bauantrag für die Errichtung des Mastes in Schleuderbetonbauweise beschieden wird. Genehmigungsbehörde dafür ist das Landratsamt Nordsachsen. Der Gemeinderat wird hier lediglich um sein Einvernehmen ersucht. Das wurde – nach einiger Diskussion auch erteilt. Dabei mussten vor allem Fragen zur Zufahrt oder zur Lage im Außenbereich geklärt werden.

Von Jana Brechlin