Geplantes Wermsdorfer Wohngebiet „Schlossblick“ nimmt weitere Hürde

Wermdorf

Das von der Gemeinde Wermsdorf geplante „ Wohngebiet Schlossblick“ hat weitere Hürden genommen: Elf Gemeinderäte und Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) konnten nach der öffentlichen Auslegung des Bauplanentwurfs in der jüngsten Ratssitzung einen Abwägungsbeschluss fassen – allerdings am Ende nicht ganz einstimmig und nicht ohne Widerworte aus dem Publikum.

Nur wenige Stellungnahmen eingegangen

„Relativ wenige Stellungnahmen sind eingegangen“, leitete Müller das Abwägungsverfahren ein, bei dem Schritt für Schritt über die Hinweise und Anregungen zum geplanten Vorhaben abgestimmt wurde. Behörden, Bürger aber auch sonstige Träger öffentlicher Belange hatten sich zum Entwurf vom 17. Juli, der bis Ende September öffentlich in der Gemeinde auslag und im Internet einsehbar war, äußern können, darunter etwa Telefon-, Strom-, Gasversorger, aber auch das Landesamt für Archäologie oder die Landesdirektion und das Landratsamt Nordsachsen. Kein großer Diskussionsbedarf herrschte bei leichten redaktionellen Änderungen des Bebauungsplans, die letztere einbrachten. Müller hob hier etwa die Formulierung vor, die gänzlich unbepflanzte Steingärten aus dem zukünftigen Wohngebiet bannen soll. Die Anlage von Schotterflächen, „welche nicht der Erschließung der Zugänglichkeit baulicher Anlagen dienen“, sei damit unzulässig.

Zur Kenntnis genommen, weil so in der Begründung zum Bebauungsplan schon verankert, wurde die Stellungnahme des Abwasserzweckverbands Abwasserverband „Obere Döllnitz“. Dieser hatte darin noch einmal deutlich hervorgehoben, dass Niederschlagswasser auf den künftigen Grundstücken zu versickern sei, um den Regenwasserkanal nicht zu überlasten.

Deutlich mehr Redezeit beanspruchte anschließend die Diskussion der Anwohner zur Friedhofsstraße, dem Hohen und dem Forstweg: Gewünscht wurde etwa, dass nur ein- bis anderthalbstöckig gebaut werden dürfe, damit sich die neuen Häuser in den Bestand einfügen. Es sei sicher so gewesen, dass zweistöckige Gebäude ehemals Stadthäusern entsprachen, aber heute den Wunschvorstellungen von Bauwilligen entspreche, bezog Müller hier Stellung. Auch gegen eine Verlegung der Baulinie zum Hohen Weg sprach er sich aus, „weil wir dann aus unserem Eigentumsfeld herausrücken“, begründete er. „Mir ist klar, wenn man einen liebgewonnenen Blick hat, den nicht gern hergeben will“, aber wenn die Gemeinde attraktive Eigenheimbauplätze schaffen wolle, sei eine Verlegung nicht möglich.

Gemeinderat fordert Zeichen für Anwohner

Das so stehenlassen wollte Gemeinderat Jörg Büchner ( CDU) nicht: „Ich werde hier nicht zustimmen“, kündigte er an, obwohl er Befürworter des Wohngebiets sei, habe er gehofft, dass man ein bisschen auf die Einwohner zugehe mit „einem kleinen Zeichen“. Olav Praetsch ( SPD) schloss sich dem „vollumfänglich“ an. In der Einzelabwägung stimmten sie folglich gegen den Vorschlag, ein weiterer Gemeinderat enthielt sich, beim zusammenfassenden Abwägungsbeschluss am Ende enthielten sich die beiden dann.

Ebenfalls für Diskussionen sorgten Anwohnerhinweise zur Verkehrssituation. Mit der Wohnbebauung könne sich die Verkehrsdichte „in gleicher Weise linear“ erhöhen, und zwar „um 30 Prozent“ war angemerkt worden.

Sorge um künftig fehlende Parkflächen

„Das nehmen wir zur Kenntnis, aber es gibt dort keinen Regelungsbedarf, den wir in einem Bebauungsplan regeln können“, sagte Müller. Eine den „dörflichen Gegebenheiten“ entsprechende Straße von 5,50 Meter Breite sei geplant wie ein Gehweg. Auch der Hinweis zur unsicheren Parksituation am Hohen Weg fand keine Berücksichtigung: Das seien keine ausgewiesenen Parkplätze, die in irgendeiner Form weggenommen werden könnten, zudem werden, fügte Müller an, bei den neugebauten Grundstücken mindestens zwei Stellplätze entstehen.

Verständnis äußerte er für die Sorge, mit mehr Verkehrsaufkommen könnte in der Friedhofstraße ein Nadelöhr entstehen: „Die Friedhofsstraße ist unten sehr schmal, an dieser Situation können wir grundsätzlich nichts ändern bei den jetzigen Eigentumsverhältnissen“, entgegnete er. Den Hinweis nehme man zur Kenntnis und wisse, dass das ein Problem auch für die Sicherheit sei. „Wenn alle Tempo 30 fahren, funktioniert es natürlich viel besser, als wenn jemand schneller fährt.“ Möglich sei zukünftig über eine Einbahnstraßenregelung an der Kinogasse nachzudenken, aber das sei nicht Teil einer Bauplanung.

Redebedarf bei langjährigen Anwohnern

Das sorgte für Unmut bei Anwohner Harald Hoßbach, einem der Hinweisgeber, der sich jetzt abseits der Einwohnerfragestunde zu Wort melden wollte: „Ich habe mir das nicht so vorgestellt, dass die Stellungnahme so läuft“, sagte er, als eigentlich abgestimmt werden sollte, er habe sich gern zu bestimmten Punkten äußern wollen. „Nein, das ist nicht vorgesehen“, erklärte Müller kurz das Verfahren, gab ihm dann doch zwei Minuten. „Das hat keinen Zweck, ich bin etwas überrascht, wenn nicht schockiert, wie Sie jetzt insgesamt diese eingeworfenen Bedenken jetzt durchwinken“, sagte er.

Barbara Scheller ( Bündnis 90/Die Grünen) wollte diesen Vorwurf so nicht stehen lassen: Die Gemeinderäte haben, sagte sie, alle die Unterlagen bekommen und sich mit den Einwänden auseinandergesetzt, diese seien in der Vorwoche dann zwar intern, aber doch ausführlich beraten worden. „Gerade eine Zurücksetzung der Baufläche würde bedeuten, dass wir vor den Häusern wieder mehr versiegelte Flächen haben und dann brauchen wir nicht mehr über Steingärten streiten, weil wir wieder andere Flächen zur Zuwegung brauchen.“ Hoßbachs Unmut blieb, wie er am Sitzungsende noch einmal bekundete. Er musste akzeptieren, dass er schriftlich erst nach dem Beschluss informiert werde – so die Formalia.

Altersdurchschnitt – kontra neue Wohngebiete

In dem Beschluss ebenfalls nicht berücksichtigt wurde der Hinweis, dass es beim Altersdurchschnitt der Bestandseigentümer nicht sinnvoll sei, neue Wohngebiete auszuweisen, weil ohnehin Häuser leer stehen könnten. Ob das nüchtern oder makaber ist, dazu äußerte sich Müller nicht, sondern nur, dass dies inhaltlich nicht relevant sei, weil solche Überlegungen in keine Bauleitplanung aufgenommen werden könnten.

Von Manuel Niemann