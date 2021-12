Gericht Oschatz: Droge Crystal bringt 31-Jährige fast ins Gefängnis

Oschatz

Die Droge Crystal schädigt nicht nur Körper und Geist, sondern kann auch die Eintrittskarte fürs Gefängnis sein. Einer solchen Strafe ist Iris B.* aus dem Raum Mügeln knapp entgangen. Am Dienstag wurde die 31-Jährige in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes Torgau zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung (zwei Jahre) und 80 Arbeitsstunden verurteilt. Richter Dr. Jörg Burmeister sah es als erwiesen an, dass Iris B. in sieben Fällen illegal Betäubungsmittel gekauft und in einem Fall verkauft hat. Die Angeklagte hatte das zuvor auch eingeräumt.

Als Kind Persönlichkeitsstörung

Wie konnte es dazu kommen? Schon als Kind im Alter von zehn, elf Jahren habe sie ein Borderline-Syndrom entwickelt, erzählte Iris B. Das ist eine Persönlichkeitsstörung, die mit Wutausbrüchen und Verlustängsten einher gehen kann. „Als ich 18 war, ist mein Vater gestorben“, sagte die Angeklagte. Diesen Verlust habe sie versucht, mit Drogen zu bekämpfen und sei süchtig geworden. Zuletzt habe sie pro Tag ein Gramm Crystal gebraucht. „Wenn ich Streit mit meinem Freund hatte, bekam ich extreme Angstattacken. Dann habe ich mit meinem Kopf gegen die Wand geschlagen“, schilderte sie die Auswüchse.

Einmal selbst 30 Gramm Marihuana verkauft

Bei ihrem Dealer in Mügeln habe sie immer eine Wochenration Crystal erworben und dem Dealer einmal selbst 30 Gramm Marihuana verkauft.

Vier Vorstrafen seit 2012

Iris B. hat schon mehrfach als Angeklagte im Gerichtssaal gesessen. Ihre vier Vorstrafen aus den Jahren 2012, 2015, 2019 und 2020 hängen mit ihrer Drogensucht zusammen.

Künftig ohne Crystal

Im Sommer dieses Jahres kam die 31-Jährige schließlich in die Psychiatrie des Krankenhauses Wermsdorf. Seit ihrer Entlassung wird sie von einer Psychiaterin, einem Verhaltenstherapeuten und einem Suchtberater betreut. Iris B. lebt jetzt mit einem Freund zusammen, der nicht drogensüchtig ist. Sie will künftig ohne Crystal klar kommen.

* Name der Angeklagten geändert

Von Frank Hörügel