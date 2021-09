Gernot Pietschmann ist neuer Chef des Oschatzer Lions-Clubs

Oschatz

Thomas Schlechte hat nach einem auch für den Oschatzer Lions-Club schwierigen Pandemie-Jahr die symbolische Glocke des Clubs an den neuen Chef Gernot Pietschmann übergeben. Bei den Lions beginnt das neue Präsidenten-Jahr traditionsgemäß im Sommer.

Trotz Pandemie 12.000 Euro für die gute Sache

Es gab kein Konzert, und der Weihnachtsmarkt ist auch ausgefallen. Zwei wichtige Einnahmeposten des Clubs. „Zahlreiche Spenden von Privaten, Geschäftsinhabern und Firmen haben uns aber gut über die Zeit geholfen“, stellt der neue Chef fest. So konnten auch 2020 rund 12.000 Euro für gute Zwecke weitergereicht werden. Davon profitierten zum Beispiel der Weiße Ring, der Hort „Zum Grashüpfer“, das Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum Oschatz, die Grundschule Liebschützberg, der Verein „Rettet St. Aegidien“, die Tafel oder die Wohngruppe Sornzig. Auch Kinder aus sozial benachteiligten Familien wurden zur Weihnachtszeit wieder bedacht – sie bekamen dieses mal Gutscheine als Ersatz für die sonst übliche Kinderweihnachtsfeier. Es gab noch ein anderes Fest, das die Lions nicht begehen konnten: ihr eigenes 25-jähriges Jubiläum. Das will Gernot Pietschmann mit seinen Leuten 2022 nachholen. Zu feiern gibt es unter anderem eine Spendensumme von rund 390.000 Euro, die der Club seit seinem Bestehen für gute Zwecke bereitgestellt hat.

Zurück in die Normalität

Ansonsten will der neue Präsident die Lions erstmal wieder in der Normalität ankommen lassen, das Zusammengehörigkeitsgefühl und die aktive Mitwirkung stärken, neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen. Wenn neue Angebote entstehen sollten, dann ist Pietschmann die Abstimmung mit anderen Vereinen wichtig: „Wir wollen mit niemandem in Konkurrenz treten.“

Benefizkonzert mit Emmerlich am 10. September

Am Freitag, 10. September, steht in der St. Aegidienkirche das nächste Lions-Benefizkonzert an – mit Gunther Emmerlich (Bass und Moderation), Sabina Herzog (Violoncello und Gesang) Johann Plietzsch (Trompete) sowie Matthias Suschke (Orgel und Klavier). Zu hören sind Werke der Barockzeit, der Klassik und Romantik. Beginn: 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Es gelten die Coronaregeln (Mundschutz und Abstand). Die Kontaktdaten können mit Luca- oder Coronawarn-App sowie schriftlich erfasst werden. Der Vorverkauf ist abgeschlossen; es gibt noch wenige Restkarten an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 20 Euro. Der Erlös des Abends fließt in soziale Projekte mit Schwerpunkt in der Region Oschatz.

Da in diesem Jahr pandemiebedingt kein Programmheft mit Anzeigen erscheint, die sonst einen wichtigen Teil der Einnahmen ausmachen, bittet der Club außerdem um Spenden für die gute Sache: Förderverein des Lions-Club Oschatz e.V., Sparkasse Leipzig, IBAN: DE 52 8605 5592 1520 0048 90, BIC: WELADE8LXXX. Verwendungszweck: Konzert 2021.

Von bm