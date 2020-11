Gerüste am Seitengebäude von Schloss Hubertusburg

Wermsdorf

Ein Haus kostet, ein altes Haus erst recht: Auch wenn die meisten Gebäude auf dem Gelände des Schloss Hubertusburg in Wermsdorf auf dem ersten Blick ganz gut aussehen, setzen Wind und Wetter dem Gemäuer, Putz und Holz zu. Deshalb ist derzeit auch das Seitengebäude 10 zum Schmiedehof auf der Schlossseite eingerüstet und weitere Sicherungsmaßnahmen sollen folgen.

Blick vom Haus 10 auf das Hauptschloss. Quelle: Jana Brechlin

Anzeige

Solche Arbeiten laufen beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement unter „turnusmäßigen Bauunterhaltsleistungen“. Im Fall des Hauses 10 ging es um die Sanierung des Holzsimses und der Fachwerkbalken. „Es waren Holzausbesserungen und ein neuer Schutzanstrich notwendig“, teilt Alwin-Rainer Zipfl, Pressesprecher des Staatsbetriebes, mit.

Gerüst wird nun abgebaut

Nach dem Ende der Arbeiten und der Abnahme soll jetzt auch das Gerüst wieder aus dem Blickfeld des Schlosshofes verschwinden. Für Gerüst, Zimmerer- und Malerleistungen auf 75 Meter Gesimslänge seien 18 000 Euro investiert worden, so Zipfl. Ähnliche Arbeiten seien bereits am Gebäude 4, auf der Parkplatzseite, in diesem Jahr ausgeführt worden und für 2021 rückt abermals das Haus 10 in den Fokus: Dann sind Unterhaltungsleistungen auf der Schmiedehofseite geplant.

Die Sichtachse zum Schmiedehof und dem Wermsdorfer Tor. Quelle: Jana Brechlin

Der Freistaat Sachsen hat seit der Wende deutlich über 80 Millionen Euro in die Anlage des Barockjagdschlosses investiert. Bis zur Übergabe an das Leipziger Klinikum St. Georg war das Land dabei auch für die Sanierung des Krankenhausareals zuständig. Rund 35 Millionen Euro flossen außerdem in den Ausbau des Archivzentrums Hubertusburg, das einen kompletten Seitenflügel der Schlossanlage belegt.

Handwerker auf Dächern und an Fassaden

Anfang der 1990er Jahren begannen zunächst die Dacharbeiten mit Reparatur und Ersatzneubau der Dachstühle sowie der Dacheindeckung. Anschließend folgte die Sanierung der Fassaden – zuerst am Hauptschloss, dann an den Nebengebäuden von Schloss- und Schmiedehof. Zu den Arbeiten gehörte auch die umfassende Restaurierung der katholischen Schlosskapelle. 2010 galten die Hauptarbeiten sogar als abgeschlossen: Damals war noch der Hof mit historischem Pflaster gestaltet worden.

Arbeiten für Sonderausstellungen

Seitdem waren dennoch immer wieder Bauleistungen auf dem Schlossgelände nötig. Einmal für die anfallenden Erhaltungsarbeiten, aber jeweils auch vor den 2013 und 2019 stattfindenden Sonderausstellungen. Dazu mussten Räume in der Beletage des Schlosses hergerichtet und Infrastruktur für die Präsentationen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden geschaffen werden.

Von Jana Brechlin