Geschäftsbetrieb von Erntebrot läuft stabil – Verkaufspersonal gesucht

Döbeln/Oschatz

Nach wie vor wollen mehrere Interessenten den insolventen Döbelner Backwarenhersteller Erntebrot übernehmen, der im Oschatzer Diska-Markt in der Friedensstraße eine Filiale betreibt. Im Herbst 2019 wurden Unternehmer und potenzielle Geldgeber zu Investorengesprächen eingeladen. Das Ganze lief auch mit vielen Interessenten gut an. Insolvenzverwalter Thomas Beck hoffte deshalb schon vor Weihnachten Ergebnisse und vielleicht sogar schon einen Übernehmer für das Döbelner Traditionsunternehmen präsentieren zu können. Doch offenbar laufen die Verhandlungen zäher und langwieriger als gedacht.

„Die Erntebrot GmbH ist gut ins neue Jahr gestartet und der Geschäftsbetrieb läuft stabil“, sagte Insolvenzverwalter Thomas Beck von der Kanzlei Beck Rechtsanwälte am Donnerstag auf Nachfrage. „Wie gewohnt, erhalten die Kunden von Erntebrot täglich frisch produzierte Backwaren in den Filialen, die Großkunden werden ebenfalls weiter beliefert.“

Die Gespräche und Verhandlungen mit potenziellen Investoren sind weiter fortgeschritten. Man gehe davon aus, dass sich in den kommenden Wochen eine finale Lösung abzeichnet, so der Insolvenzverwalter weiter.

„Es sieht ganz gut aus und wir sind zuversichtlich, in den nächsten Wochen mit einem der Interessenten zu einem positiven Abschluss zu kommen“, sagt Ilka Stiegler, Geschäftsführerin der ABG Marketing GmbH in Dresden, die vom Insolvenzverwalter mit der Käufersuche für Erntebrot beauftragt wurde.

Erntebrot gilt trotz der nunmehr zweiten Insolvenz als Unternehmen mit einem operativ gesunden Kern und einem nach wir vor guten Stand im Markt. Auch wenn es in der Branche einen harten Wettbewerb gibt. Ein Käufer, der das Unternehmen beziehungsweise Anteile am Unternehmen übernimmt, soll als leistungsstarken Partner Erntebrot und seinen Mitarbeitern wieder langfristige Stabilität geben.

Das mittelständische Bäckereiunternehmen mit nahezu 180 Mitarbeitern meldete am 8. Juli 2019 Insolvenz an. Seitdem war es Insolvenzverwalter Thomas Beck und dem Team um die beiden Geschäftsführer Elke Lehmann und Alexander Großmann gelungen, den Geschäftsbetrieb solide fortzuführen. Täglich produziert und verkauft Erntebrot frische Waren. Die Großkunden werden zuverlässig beliefert. Parallel werden im Betrieb Strukturen und Arbeitsprozesse optimiert und das Controlling verstärkt. Die 35 Filialen werden weitergeführt, stehen aber nach Wirtschaftlichkeitskriterien unter Beobachtung. Filialschließungen sind aber aktuell keine weiteren geplant. Auch Mitarbeiterkündigungen wird es nicht geben. Erntebrot sucht vielmehr Verstärkung beim Verkaufspersonal seiner Filialen und vor allem Fahrer für die Auslieferungen.

Schon einmal im März 2016 hatte das Unternehmen wegen wirtschaftlicher Probleme die Planinsolvenz beantragt. Das Planinsolvenzverfahren wurde im März 2017 beendet. Seitdem arbeitete Erntebrot an der Stabilisierung, war allerdings dafür finanziell doch zu schwach ausgestattet, um selbst kleinere Krisen zu überstehen. So brachen im Sommerloch 2019 bei längerer Hitze die Umsätze an den Kuchentheken ein. Plötzlich reichte die Liquidität nicht aus, um diese Umsatzdellen auszugleichen. Erneut musste Insolvenz angemeldet werden.

Von Thomas Sparrer