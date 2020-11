Geschlechtergerechte Sprache: Mügeln gendert auch ohne Antrag nicht

Per Beschluss wollten AfD und FDP im Mügelner Stadtrat Fakten schaffen: Grammatisch männliche Personen- oder Berufsbezeichnungen sollten im Schriftverkehr der Stadt nicht einer geschlechtergerechteren Sprache weichen. Der Antrag scheiterte – schlicht an den Fakten: Unterstriche oder Gendersterne gibt es in Mügeln auch zukünftig nicht.