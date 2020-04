Geschlossene Betriebshöfe: Treibt der illegale Müll jetzt rund um den Collm seine Blüten?

Collm-Region

Auf dem Rastplatz an der S38 zwischen Wermsdorf und Lampersdorf reift Merkwürdiges: Aus dem Waldboden schießen die Müllsäcke, eine kleine Kolonie wächst direkt hinter der Schutzhütte, neben der Lack- und Lasurenkanister abgestellt worden sind.

Unter dem Dach der Hütte wartet ein alter Abtreter auf Besucher, die aber nicht Platz nehmen können, weil auf der Bank dort schon ein Karton lagert. Dessen Inhalt: So etwas wie Plüschtierfüllstoff, Synthetikwatte verstreut sich in die Landschaft als sei Fluffy, der Stoffhase, hier gerade explodiert.

Nachgehakt beim Landkreis Nordsachsen

Der illegale Müll stapelt sich hier am Rand des Waldes. Deshalb fragt die OAZ beim Landkreis nach, wer das Durcheinander entsorgt und was das kostet. Und: Gibt es aufgrund des Coronavirus’ derzeit stärkere Sicherheitsbestimmungen für die Mitarbeiter der Straßenaufsicht? Denn der Landkreis ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger auch dazu verpflichtet, illegal abgelagerte Abfälle auf „tatsächlich und rechtlich frei zugänglichen Flächen“ zu entsorgen.

Im Entsorgungsgebiet Torgau-Oschatz ist dafür die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH beauftragt. „Diese übernimmt im Rahmen einer Umweltwacht die Beräumung und Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle und prüft aufgefundene Beweismittel auf mögliche Verursacher. Sollten sich Hinweise auf einen Verursacher ergeben, werden die Beweismittel dem Landkreis Nordsachsen übergeben“, erklärt Peter Stracke, Pressesprecher des Landratsamtes.

Die Raststätte zwischen Wermsdorf und Lampersdorf lädt derzeit nicht ein, sich hier aufzuhalten. Quelle: Manuel Niemann

Waldparkplatz gehört Staatsbetrieb Sachsenforst

Der Landkreis prüfe dann, ob er ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleitet. Zudem könne er die Gesamtkosten für das komplette Verfahren dem Verursacher in Rechnung stellen. Allerdings handelte es bei dem Waldparkplatz nicht mehr um einen öffentlichen Rastplatz, sondern um einen Lagerplatz des Staatsbetriebes Sachsenforst. Was die Zuständigkeit ändert, wer gegen die Ordnungswidrigkeit vorgeht. Mit einem Bußgeld müssen Umweltsünder auch hier rechnen.

Christiane Wolfram, Sachbearbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit beim Staatsbetrieb, bestätigt das. Das Grundstück sei im Eigentum des Freistaates Sachsen und gehöre als Nichtholzbodenfläche zum Forstbezirk Leipzig, Revier Collm.

Der widerrechtlich abgelegte Hausmüll werde Mitte dieser Woche durch die Waldarbeiter der Arbeitsgruppe Wermsdorf beseitigt, sagt sie und bittet sie um Verständnis: „Bis dahin sind die Waldarbeiter fleißig mit dem Pflanzen der restlichen Waldbäume der Frühjahrspflanzung in die zum Teil schon recht trockenen Böden im Wermsdorfer Wald beschäftigt“, sagt sie auf unsere Anfrage in Rücksprache mit dem zuständigen Revierförster.

Wald Erholungsraum in Zeiten der Corona-Pandemie

Der Staatsbetrieb beobachte derzeit nicht, dass sich die Müllablagerungen im Vergleich zu den Vorjahren häuften. Trotzdem gebe es immer wieder Menschen, die illegal Müll meist ungetrennt im Wald und an Waldrändern ablagerten.

„Wir hoffen auch in Zeiten von Corona und dadurch geschlossenen Betriebshöfen auf Menschen mit einem gesunden Umweltbewusstsein, einer guten Verbundenheit mit Wald und Natur und damit auf ein nicht ansteigendes Müllproblem in unseren heimischen Wäldern“, sagt sie. Zur Zeit begegneten die Mitarbeiter vielen Erholungssuchenden im Wald.

Straßenaufsicht trifft Sicherheitsvorkehrungen

Auf Einsicht hoffen derzeit auch die Mitarbeiter, die für den Landkreis tätig sind. Wie Sprecher Peter Stracke der OAZ mitteilt, legt das Coronavirus auch ihnen Sicherheitsmaßnahmen auf. So beschränke etwa die Straßenaufsicht die Kontakte in die Meisterei „auf das notwendige Muss“: Der Dienst beginne und ende jetzt am Wohnort, die Straßenmeisterei Oschatz werde nur aufgesucht, um Material aufzuladen und Daten auszutauschen.

So sollen auch hier krankheitsbedingte Ausfälle, Personalengpässe und eine weitere Ausbreitung des Coronavirus vermieden werden. Das breite sich schließlich in der gesamten Bevölkerung aus, sodass die Straßenmeisterei auch davon betroffen sein könne.

Von Manuel Niemann