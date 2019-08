Oschatz

Wenn Frau Politik macht, kann sie eine Menge erzählen – unter diesem Motto steht ein Diskussionsabend im soziokulturellen Zentrum E-Werk mit Petra Köpping ( SPD). Am Dienstag, den 6. August, kommt Sachsens Staatsministerin für Gleichstellung und Integration auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Volkmar Winkler nach Oschatz.

Dialog mit anderen Frauen

„Passen Frauen und Politik zusammen? Ein Blick auf statistische Fakten verrät: Ganze zehn Prozent aller Ober- und Bürgermeister in Deutschland sind Frauen. In Stadt- und Gemeinderäten sowie Kreistagen sind im Durchschnitt 25 Prozent der Abgeordneten Frauen. Auf der Ebene der Landtage regieren Frauen mit einem durchschnittlichen Anteil von 30 Prozent in den Parlamenten mit. Ganze zwei Frauen sind in Deutschland als Ministerpräsidenten an der Spitze eines Bundeslandes zu finden. Und das, obwohl seit dem 19. Januar 1919 zum ersten Mal Frauen sich in Deutschland an der Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung beteiligen konnten – und zwar als Wählerinnen und Gewählte. Der Frauenanteil damals betrug 8,7 Prozent und wurde erst bei der Wahl des Deutschen Bundestages im Jahre 1987 deutlich überschritten“, heißt es in einer Pressemitteilung zu der geplanten Veranstaltung.

Das Sachsengespräch in Böhlen bot eine Möglichkeit mit Petra Köpping zu sprechen – in Oschatz bietet sich nun eine weitere. Quelle: Andreas Döring

„Wo stehen wir heute? Warum trauen sich noch immer so wenige Frauen, sich politisch zu engagieren? Liegt es an den traditionellen Aufgaben, die sie in der Familie, dem Haushalt oder bei der Kindererziehung neben ihren beruflichen Aufgaben erfüllen?“, fragt die SPD. Dennoch gelänge es den Frauen, in der Politik Karriere zu machen. Eine von ihnen ist Petra Köpping. Sie berichtet kommende Woche von ihren Erlebnissen und Erfahrungen auf dem Weg als ehemalige Bürgermeisterin und Landrätin zur sächsischen Ministerin. Petra Köpping und Volkmar Winkler, der die Veranstaltung moderieren wird, laden Frauen und Mädchen ein, von ihnen zu erfahren, wo sie Hemmnisse sehen, was sie bisher abschreckte. Sie wollen von den weiblichen Gästen zudem wissen, warum sie schon selbst kandidierten oder wie sie Frauen in der Politik selbst erlebten.

Anregung für eigenes Engagement

„Frauen haben in unseren Gemeindevertretungen und Stadträten eine solide gute Arbeit geleitet. Das hat sich nicht nur auf typische Frauenthemen beschränkt. Mit ihrer besonderen Sicht und ihren Erfahrungen sozusagen als Managerin der Familie haben sie viele Entscheidungen beeinflussen können, weiß ich auch aus meiner Zeit als Bürgermeister“, so Volkmar Winkler. „Vielleicht kann der Abend mit Petra Köpping andere Frauen und Mädchen anregen, künftig sich zu engagieren. Die Palette ist groß, wo man das tun kann. Sie reicht von kommunalen Parlamenten, Vereinen bis hin zu anderem ehrenamtlichen Tun in Beiräten als berufene Bürger“, so der Abgeordnete.

Beginn: 19 Uhr, Eintritt ist frei. Anmeldung ist möglich, aber nicht erforderlich. Kontakt dafür im Oschatzer Bürgerbüro des SPD-Landtagsabgeordneten Volkmar Winkler, Hospitalstraße 37, Telefonnummer: 03435 9876025.

Von Christian Kunze