Oschatz/Riesa

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkoholeinfluss, Diebstahl, Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Die Liste der Delikte, die die Polizei einem 32-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle zur Last legt, ist nicht kurz.

Beamte des Polizeireviers Riesa hielten den Fahrer eines Ford Focus am Sonnabend kurz nach 21 Uhr in Glaubitz an. Dabei stellten sie fest, dass die Kennzeichen am Wagen in Oschatz gestohlen worden waren.

Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme und stellten die gestohlenen Kennzeichen sicher.

Von OAZ/nie