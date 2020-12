Gestoppter Feuerwerksverkauf bringt Händlern der Collm-Region Umsatzeinbußen

Oschatz/Dahlen

Beim Jahreswechsel wird leiser getreten: Weil man große Menschenansammlungen beim Feuerwerkabbrennen vermeiden will, wurden Knaller und Raketen kurzerhand aus den Sortimenten genommen. Das Verkaufsverbot trifft die regionalen Händler unvorbereitet.

Lutz Schwarze ist Marktleiter Bau und Garten im RHG-Markt in Oschatz. Für ihn hat es auf diesem Gebiet noch nie eine vergleichbare Situation gegeben. „Wir dürfen keine Silvesterartikel verkaufen“, sagt Schwarze. Ganz besonders bedauerlich sei das, weil die Ware schon Anfang Dezember an die Märkte ausgeliefert wurde und jetzt wieder mit Kosten zurückgeschickt werden müsse. „Laut Gesetz dürfen wir die Silvesterartikel verkaufen, aber nicht dauerhaft lagern“, meint er. Außerdem wurde auch schon Geld für die Werbung ausgegeben. Umsatzmäßig halten sich die Einbußen jedoch in Grenzen. „Natürlich machten die Silvesterartikel einen Teil des Umsatzes aus, sind aber nicht ausschlaggebend.“

Nur kurze Bedenkzeit hatte auch Cornelia Schwemmer, ob sie in ihrem Schreib- und Spielwarengeschäft in Dahlen in diesem Jahr Feuerwerk ins Sortiment nehmen will: „Es war alles schon bestellt, am 9. Dezember sollte es geliefert werden. Innerhalb von zwei Stunden sollte ich mich entscheiden, nehme ich die Ware an.“ Sie entschied sich, sie zurückgehen zu lassen, obwohl es das Böllerverbot da noch nicht gab. Absehbar war hingegen, dass ihr Laden im Moment geschlossen, allenfalls eine Auslieferung möglich sein werde. Sie entschied sich gegen das Risiko. „Was ja im Nachhinein gut war“, sagt sie. Nichtsdestotrotz spüre sie jetzt die Nachfrage nach Kinderknallzeug, das das ganze Jahr verkauft werden darf. Die Leute seien jetzt zuhause, viele wollten den Kindern etwas Freude bereiten: „Und wenn es manchmal nur ein paar Luftschlangen oder Partyhütchen sind.“

Von Manuel Niemann und Hagen Rösner