Gesucht: Schöne Urlaubsfotos der Nordsachsen

Nordsachsen

In Sachsen sind Sommerferien, das Wetter lädt nicht nur zum Baden ein. Was ist jetzt angesagt? Ausflüge in der Region, kleine Wanderungen, ein Museumsbesuch, Entdeckungen im Garten oder am Dorfteich, Radtouren? Schicken Sie uns ein Urlaubsfoto!

Fotos werden in der Zeitung gedruckt

Am Freitag wollen wir in der Delitzsch-Eilenburger Zeitung und in der Oschatzer Allgemeinen die nächsten Bilder unserer Foto-Aktion „Sommer im Sucher“ veröffentlichen, und das müssen durchaus nicht nur Schnappschüsse von (weiten) Reisen sein. Natürlich sind auch die willkommen – ob Ostsee oder Tirol. Veröffentlicht werden in diesen beiden Ausgaben nur Fotos von Urlaubern, die in Nordsachsen wohnen.

Ferientipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Morgen in den Ferien gegen 9 Uhr Empfehlungen für die Freizeitgestaltung erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Senden Sie uns Ihr Lieblingsfoto zu – am besten per E-Mail und im jpg-Format an nordsachsen@lvz.de. Vergessen Sie dabei nicht, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer dazuzuschreiben. Außerdem ein paar Zeilen, wo die Aufnahme entstand, was und wer darauf zu sehen ist – und vielleicht gibt es ja sogar eine kleine Geschichte dazu.

Zoo-Karten für die Gewinner

Wie immer werden die schönsten Urlaubsfotos prämiert. Auf die Gewinner warten jeweils vier Tageskarten für den Leipziger Zoo.

Von lvz