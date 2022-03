Getarnt am Rande der Oschatzer Region: Was Reservisten beim Biwak machen

Riesa/Oschatz

Nach Einführung der Corona-Schutzmaßnahmen fand am vergangenen Woche das erste Mal wieder ein Biwak der Reservistenkameradschaft Riesa statt. Zwei Jahre mussten die aktiven Reservisten auf diese Ausbildung warten.

Ohne Waffen und Gefechtsausbildung

„Die Bundeswehr, speziell das Landeskommando Sachsen, ist noch immer mit anderen Aufträgen gebunden, sodass wir die gesamte Ausbildung, die Planung und die Logistik, selbst sicherstellen mussten“, informiert Hauptmann der Reserve, Patrick George. Er berichtet weiter: „Der Unterschied zu einem Bundeswehrbiwak ist, dass wir ohne Waffen, Fahrzeuge und auch ohne militärische Lage agieren. Das heißt, keine Gefechtsausbildung, keine Stellungen und keine Schutzausrüstung. Dafür sind wir im Rahmen der Arbeit freier in der Durchführung und können uns so ganz gezielt einzelnen Ausbildungsthemen widmen.

Wie schütze ich mich vor Wind und Kälte?

“Wenn man sich das Lager der Reservisten anschaut, wird dabei deutlich, was damit gemeint ist. Dabei spielt das Thema Feldunterkünfte eine große Rolle. Die Reservisten sollen hier probieren können, was zweckmäßig ist und was nicht. Beispielsweise zeigt sich, dass tarnfarbene Planen sehr leicht und platzsparend sind, bei unzweckmäßigem Aufbau jedoch nur unzureichend gegen Kälte und Wind schützen. Gleiches kann auch über diverse Zelte gesagt werden. Die so gewonnenen Erfahrungen können genutzt werden, um bei kommenden Ausbildungen besser vorbereitet sein.

Reservistenverein Riesa in der Collm-Region im Einsatz

In einem weiteren Ausbildungsabschnitt zeigte Hauptmann der Reserve Hannes Reinhold, was alles benötigt wird, um ein Feuer zu entfachen und zu unterhalten. Dabei lernten die Teilnehmer hier die Unterschiede der verschiedenen Hölzer, aber auch verschiedene Möglichkeiten Feuer zu entfachen, kennen. Hier zeigen sich auch gleich die erlernten Fähigkeiten in der Praxis. „Beinahe jeder kann irgendwie ein Feuer entfachen und dieses am Brennen halten. Die Kunst dabei ist jedoch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam umzugehen und dabei die maximale Wirkung zu erzielen“, so Reinhold. Und Feuer ist nicht gleich Feuer! So war zu erfahren, dass zwischen Koch- und Wärmfeuern unterschieden wird. Versorgt wurden die Kameraden im Biwak mit der herkömmlichen Gruppenverpflegung. Das sind Überlebensrationen, die aber für mehrere Soldaten ausgelegt sind.

Anders als bei der Grundausbildung

„Das ist Reservistenarbeit, wie ich sie mir wünsche“, freut sich der Obergefreite der Reserve Enrico Thürmer. „Die Ausbilder nehmen sich die Zeit, um unsere Fragen zu beantworten und Tipps zu geben. Das ist anders, als damals in der Grundausbildung. Die Stimmung ist super und alle packen mit an trotz Kälte und wenig Schlaf.“

Die Reservistenkameradschaft Riesa wurde 1995 als eine Untergliederung des Verbands der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (Reservistenverband) gegründet und hat aktuell 44 Mitglieder. Sie ist ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die sich für allgemein militärische Themen interessieren.

Von Hagen Rösner