Gewaltausbruch in Wermsdorf: Schläger kassiert Geldstrafe

Oschatz

Relativ glimpflich ist der Prozess gegen den Wermsdorfer René B.* wegen Körperverletzung in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes Torgau ausgegangen. Richter Dr. Jörg Burmeister verurteilte den 52-Jährigen am vergangenen Donnerstag zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 35 Euro (gesamt 2100 Euro) und zur Zahlung von 3000 Euro Schmerzensgeld an sein Opfer Kerstin R.* .

„Bei der Strafzumessung habe ich berücksichtigt, dass die Geschädigte mit dem Streit angefangen hat. Sie hat den Angeklagten zuerst mit der Hand geschlagen“, begründete Richter Burmeister sein Urteil nach der Verhandlung auf Anfrage. Der Angeklagte habe das Recht gehabt, sich dagegen zur Wehr zur setzen. „Doch hier war das ein extensiver Notwehrexzess“, so der Richter. René B. habe die Grenzen der Notwehr überschritten. Bei der Strafzumessung sei außerdem berücksichtigt worden, dass die Geschädigte Schmerzensgeld bekommt und beide in der Tatnacht alkoholisiert waren. Der Angeklagte war nicht vorbestraft.

Was war an dem Abend eigentlich passiert? Das „Teilzeit-Paar“ – René B. sprach von einer on-off-Beziehung – war gegen 22.30 Uhr unter Alkoholeinfluss in seiner Wohnung in Streit geraten. Kerstin R. versetzte ihrem Partner zum Auftakt einen Schlag gegen seine linke Schläfe, was sie auch einräumte. Dann eskalierte das Ganze. René B. soll Kerstin R. an den Oberarmen und den Haaren gepackt, sie aus dem Bett ins Wohnzimmer geschleift und dort mehrmals auf ihren Kopf eingeschlagen haben. Das leugnete der Angeklagte.

Boden der Augenhöhle gebrochen

Für das Opfer hatten der Gewaltausbruch gesundheitliche Folgen. Kerstin R. musste sich drei Wochen später ein Implantat unter ihre rechte Augenhöhle einsetzen lassen. Sie hatte eine Orbitabodenfraktur, also einen Bruch des Bodens ihrer Augenhöhle, erlitten und Hämatome an den Oberarmen.

In der Auftaktverhandlung hatte René B. gesagt, dass er sich nicht daran erinnern könne, Kerstin R. geschlagen zu haben. Und der Angeklagte mutmaßte, dass Kerstin R. die Verletzungen auch anschließend von einem ihrer Söhne zugefügt worden sein könnten. Es stand also Aussage gegen Aussage. Deshalb wurden am zweiten Verhandlungstag noch drei Zeuginnen gehört.

Im Gesicht geblutet

Bei der Fortsetzung des Prozesses am Donnerstag vergangener Woche, dessen erster Verhandlungstag Anfang April gewesen war, wurden zwei Nachbarinnen und eine Freundin des Opfers Kerstin R. als Zeuginnen gehört. Die Nachbarinnen hatten die 40-Jährige im Treppenhaus getroffen, nachdem sie die Wohnung des Angeklagten am späten Abend des 1. Juni 2021 verlassen hatte. Die Zeuginnen bestätigten, dass es in der Tatnacht einen Riesenkrach in der Wermsdorfer Wohnung von René B. gegeben und Kerstin R. nach dem Verlassen der Wohnung des Angeklagten im Gesicht geblutet hatte.

Falsche Vermutung des Angeklagten

Eine Freundin, der Kerstin R. kurze Zeit später per Whatsapp ihr Herz ausgeschüttet hatte, bestätigte, dass Kerstin R. von frischen Verletzungen aufgrund von Schlägen des Angeklagten berichtet hatte. Die Vermutung des Angeklagten, dass Kerstin R. die Verletzungen später von einem ihrer Söhne zugefügt worden sein könnte, stellte sich somit als falsch heraus.

* Die Namen des Angeklagten und der Zeugin wurden geändert

Von Frank Hörügel