Delitzsch

In Delitzsch sind aktuell viele Diskussionen, beispielsweise über die Corona-Pandemie, in den Hintergrund getreten. Das Gewaltverbrechen am Mittwoch in der Großen Wallstraße, bei dem der mutmaßliche Täter seine Freundin tötete, beherrscht weiterhin viele Gespräche und beschäftigt die Menschen. Auch Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) zeigt sich schockiert über die Tat. Lara Männig von der Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking in Leipzig (KIS) erklärt, wie Betroffenen geholfen werden kann.

Nach allen bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Tat um einen Femizid, also um die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Jedes Jahr geschehen in Deutschland dutzende solche Frauenmorde, weil Frauen nicht die ihnen von Männern zugedachte Rolle erfüllen wollen.

Erfassung ist schwierig

Die Erfassung dieser Taten gilt immer noch als schwierig, erklärt Lara Männig, auch, weil der Begriff trotz jahrzehntelanger Präsenz bisher noch zu wenig aufgenommen wird. Doch allein die bekannten Zahlen lassen aufhorchen. In und um Leipzig habe es innerhalb eines Jahres drei Femizide gegeben. Dies sei für ein derart kleines Gebiet in diesem Zeitraum eine erschreckend hohe Zahl, sagt die KIS-Beraterin. In den vergangenen zehn Jahren wurden in Leipzig und den angrenzenden Landkreisen Leipzig und Nordsachsen 13 Femizide begangen.

Wichtig sei zunächst, klar zu machen, dass Betroffene nie Schuld an den Taten sind, sagt Lara Männig. Spricht ein Mann seiner Partnerin die eigene Wahrnehmung ab, beleidigt sie und versucht sie zu kontrollieren, sind das erste Anzeichen, sagt die Beraterin. Dann sei es wichtig, dies nicht für sich zu behalten, sondern mit der Familie, Freundinnen und Freunden, einer vertrauten Person darüber zu sprechen. Andernfalls würde die noch bestehende Tabuisierung weiter aufrecht erhalten bleiben.

Fälle von Gewalt nehmen weiter zu

Die andere Möglichkeit sei, sich professionelle Hilfe bei einer Beratungsstelle wie der KIS in Leipzig zu suchen. Dort könne mit einer professionellen Vertrauensperson die eigene Situation eingeordnet und Lösungen gesucht werden. Auch in Nordsachsen gibt es mit dem Frauen- und Kinder-Schutz-Haus oder der Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking Ansprechpartner.

Die erfassten Zahlen für Gewalt an Frauen steige weiter an, sagt Männig. Dazu trage nicht allein die aktuelle Situation, der erneute Lockdown bei. Aber auch hier seien Auswirkungen zu erkennen, wenn beispielsweise die Räume fehlen, sich zurückzuziehen.

Schreckliche Tat ist nicht alltäglich

Auch den Delitzscher Oberbürgermeister, Manfred Wilde (parteilos), hat die Nachricht von den Ereignissen im Delitzscher Nordosten schockiert. „Eine solche schreckliche Tat ist nicht alltäglich. Darüber wird im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus diskutiert“, sagte der 58-Jährige. Er bedanke sich bei der Polizei und allen anderen Rettungskräften für das schnelle und professionelle Handeln in dieser gefährlichen Situation. Niemand habe gewusst, ob nicht sogar Schusswaffen im Spiel sind.

Auf Mitmenschen achten

Wilde sprach aber auch an, ein wachsames Auge auf die Nachbarn, die Familie und die Umgebung zu haben. „Es ist gerade eine Zeit besonderer Belastungen, da ist es wichtig, niemanden allein zu lassen, und zu helfen, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass jemand Hilfe braucht oder sich in einer Notsituation befindet.“ Die Stadt konnte und musste am Mittwoch nicht aktiv in das Geschehen eingreifen. Für den Delitzscher OBM bleibt ein trauriger Tag mit tragischem Ende in Erinnerung.

