Nordsachsen

Ein ewiges Hin und Her? Wir haben einmal Schul- und Kita-Leiter sowie Schüler und Eltern gefragt, was sie von den nun wieder drohenden Schließungen halten.

Öffnung war ein Lichtblick

Eine erneute Kita-Schließung würde Doreen Homann (35), die neue Leiterin der ASB-Kindertagesstätte Heinzelmännchen in Eilenburg, „sehr betroffen“ machen. „Für die kleinen Kinderseelen ist das Gift“, sagt die Erzieherin. Die Kinder seien gerade einmal seit zwei Wochen in der Kita – und noch nicht mal alle, weil die Eltern gebeten wurden, ihr Kind in die Kita zu geben, wenn es nötig ist. Außerdem sind die Gruppen getrennt – der ganz normale Kita-Alltag fände ohnehin nicht statt, so Homann weiter. Dabei war die Öffnung der Kitas zum 15. Februar ein Lichtblick: „Wir haben gesehen, wie unsere Kinder wieder aufgeblüht sind, wie sie sich auf die anderen Kinder gefreut haben. Kommt es jetzt wieder zur Schließung, wirkt sich das negativ auf die Kinder aus.“ Andererseits sieht sie auch die Anstrengungen in den Familien, die über lange Zeit die Kinderbetreuung stemmen mussten. „Die brauchen auch mal wieder Luft zum Durchatmen. Das ist einfach so.“

Selbstschutz ist im Schulalltag schwer

Andreas Hess (42), Leiter der Delitzscher Oberschule Erasmus Schmidt erklärt: „Wir wissen aktuell von nichts. Bei uns kursieren nur Gerüchte und die reichen von ,Alles macht wieder auf’ bis hin zu ,Alles macht wieder zu’.“ Die Stimmung sei so, „dass wir natürlich alle Schüler gern wieder hier haben wollen. Wir sind den Distanzunterricht leid. Aber da sind auch die Inzidenzzahlen. Und es gibt auch die Ängste, dass man sich ansteckt, dass man Verwandte anstecken könnte.“ Der Selbstschutz sei im Schulalltag schwer. Den Schülern falle es schwer, die Regeln einzuhalten. „Sie sind unbekümmert und wir können ihnen ja selbst oftmals kaum vermitteln, was wir selbst kaum verstehen. Einen Tag ärgern wir uns, dass wir zumachen müssen. Den anderen sind wir dann froh, dass die Schule geschlossen ist. Vermutlich werden wir am Freitag erfahren, was am Montag passiert. Dann wird es schwer für unseren Planer, der alles unter einen Hut bekommen muss.“

Hygienekonzepte funktionieren

Auch wenn es noch nicht feststeht, ist die anstehende Schließung auch in den Klassenräumen der Grundschule Jesewitz Thema. Die Kinder würden schon danach fragen und wären traurig, wenn es jetzt wieder so käme, so die Jesewitzer Schulleiterin Kerstin Bröse. „Wir hoffen, dass die Schulen nicht noch mal geschlossen werden“, sagt die Pädagogin, erstmal mit Blick gen Osterferien. Die Hygienekonzepte funktionieren, unter den Schülern habe es in der Schulzeit bisher keine Positiv-Fälle gegeben, bei Lehrern nur in der Ferienzeit. „Wir möchten gern unterrichten. So, wie es jetzt ist, also im Ein-Klassen-Unterricht, wo die Klassen von einem, höchstens zwei Lehrern betreut werden.“

Auch soziale Kontakte fehlen

„Es wäre schlecht, wenn die Schulen wieder schließen müssten“, sagt Kilian Crämer (18), Vorsitzender des Kreisschülerrates in Nordsachsen. „Die Schüler wünschen sich ihren Alltag wieder zurück. Vor Ort an den Schulen lässt sich doch einiges besser klären als im Distanzunterricht. Und es geht nicht nur um den Unterricht, sondern auch um die sozialen Kontakte, die ganz einfach fehlen.“ Crämer wünscht sich zudem, dass sich auch alle Lehrer am Online-Unterricht beteiligen. Er wisse von Klassen, wo dies nicht der Fall sei. „Wenn das auf Dauer so weitergeht und die Schulen zu bleiben müssen, fehlt uns am Ende der Lernstoff.“

Auf dem Rücken der Kinder

Irritiert vom Schul-Chaos sind aber auch Eltern. „Hin und her – kaum ist offen, wird wieder geschlossen. All das geschieht auf dem Rücken der Kinder. An sie wird offenbar zuletzt gedacht. Dafür fehlt mir das Verständnis“, sagt Mutter Jana Möbius. Ihr Sohn Theo besucht die Klasse 2 der Grundschule zum Bücherwurm in Oschatz. Grundschüler brauchen Perspektive und Struktur – beides sei nicht mehr gegeben, so die Mutter. „Statt an Inzidenzwerten und Landkreisgrenzen festzuhalten, sollte man lokaler entscheiden und endlich vernünftige Wechselmodelle anbieten.“