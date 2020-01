Gino Wilsch holt Außiger Darts-Pokal

Außig

Gino Wilsch aus Bockwitz konnte kürzlich den Siegerpokal beim Darts-Turnier entgegennehmen. Das im Elbdorf regelmäßig – also einmal im Jahr – ein großes Skatturnier ausgetragen und ein Nadelbaum zersägt werden, ist allgemein bekannt. Außerdem findet an einem der arbeitsfreien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr das Darts-Turnier statt. Ausrichter ist auch dabei der Außiger Landschafts- und Denkmalschutzverein.

Gespielt wird an vier Boards von 501 abwärts. Die Teilnehmer stehen also fast vor der gleichen Aufgabe wie jene, die zur selben Zeit im Londoner Alexandra Palace um den WM-Titel gekämpft haben. Der Unterschied: In Außig musste man nicht mit einem Treffer im Triple- oder Double-Feld auf Null kommen.

Diesmal beteiligten sich 23 Hobbysportler – auch das ein Unterschied zu London – am Wettbewerb. Jeweils der Letzte jeder Vierergruppe schied aus. Am Ende hatte der Bockwitzer Gino Wilsch die Nase vorn. „Wir haben im Dorf so eine kleine Truppe, die sich in der Winterzeit jeden Mittwoch auf ein Bierchen und ein Dartspiel trifft“, schildert der Gewinner seinen „Trainingsstand“. Er sei kein Anfänger, aber auch nicht irgendwo bei einem Verein im Liga-Spielbetrieb. In Schnitt nehme er pro Jahr an sieben bis zehn Turnieren teil.

Die beiden anderen Plätze auf dem Siegerpodest holten sich Spieler mit noch kürzeren Wegen zum Austragungsort: Zweiter wurde Marcel Burkhard aus Schirmenitz und Dritter der Außiger Michael Richter.

Von Axel Kamniski