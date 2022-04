Gipfeltreffen in Oschatz: Zwei Maskottchen machen Lust auf Garten

Oschatz/Torgau

Irgendwie lag es schon lange in der Luft. Doch es hatte nie geklappt. Doch jetzt ist es endlich wahr geworden. Die beiden Gartenschaumaskottchen Oschgar aus Oschatz und Theo aus Torgau haben sich getroffen. Eingefädelt hatte der Oschatzer Marktkauf das Treffen innerhalb seiner Veranstaltungsreihe zum 30-jährigen Bestehen.

Infos zur Landesgartenschau

„Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, uns hier kurz vor der Eröffnung der Sächsischen Landesgartenschau in Torgau den Menschen in der Collm-Region zu präsentieren“, sagt Daniela Eichler, die für das Marketing der Torgauer Gartenschau zuständig ist und auch selbst in ein Gartenmaxekostüm schlüpfte. Dass die Torgauer Gartenschau in Oschatz den Nerv der Gartenfreunde treffen, zeigte sich an der ausgezeichneten Besucherresonanz am Infostand. „Die Leute wissen zwar, dass in diesem Jahr in Torgau die Landesgartenschau ist, aber Details oder auch Pläne vom Gelände konnten wir heute hier unter die Menschen bringen“, so Daniela Eichler. Bis zur Eröffnung der Gartenschau in Torgau sind es nur noch ein paar Tage. Am Sonnabend, dem 23. April soll das Event starten und bis zum 9. Oktober dauern.

Generalprobe für Maskottchentreffen

Die Chance, Informationen unter die Leute zu bringen, nutzte die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten Uta Moritz. Sie verteilte unter den Marktkaufbesuchern den Flyer für die 3. Kleine Gartenschau in Oschatz, die vom 23. Juni bis zum 26. Juni geht. Zu den Programm-Höhepunkten gehört unter anderem auch ein Maskottchentreffen, ähnlich wie bei der letzten Kleinen Gartenschau. „Wir haben hier schon mal mit dem Treffen von Oschgar und Theo eine Generalprobe im Kleinen“, schmunzelt Uta Moritz. Für das Maskottchentreffen im Juni will sie allerdings nicht die Hand ins Feuer legen. „Wir machen bei der Vorbereitung des Maskottchentreffens die Erfahrung, dass viele Organisationen oder Unternehmen gerade dabei sind, ihre Maskottchen auf Eis zu legen“, so die Geschäftsführerin. Allerdings hofft sie trotzdem, dass das Treffen zustande kommen kann.

Weitere Veranstaltungshöhepunkte im Juni sind neben zahlreichen Gartenfachvorträgen, eine Händlermeile im Veranstaltungsgelände, Sonderfahrten mit der Schmalspurbahn „Wilder Robert“ und ein buntes Bühnenprogramm. In der kommenden Woche wollen die Organisatoren die Details des Programms der Öffentlichkeit vorstellen. Mit dabei sind dann auch die Sponsoren Mitgas und Envia, die die Kleine Gartenschau finanziell unterstützen.

Von Hagen Rösner