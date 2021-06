Gläsernes Patientenzimmer für Oschatzer Collm-Klinik

Oschatz

Pflegekräfte werden in Altenheimen und Krankenhäusern schon heute händeringend gesucht. Und der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften, die sich um Alte und Kranke kümmern, wird weiter steigen. Der Themenreport „Pflege 2030“ der Bertelsmannstiftung geht davon aus, dass im Landkreis Nordsachsen im Jahr 2030 zwischen 1000 und 1500 Pflegekräfte fehlen werden.

Eigener Nachwuchs an Pflegekräften

In der Oschatzer Collm-Klinik hat man das Problem erkannt und steuert aus eigener Kraft dagegen an. „Wir brauchen eigenen Nachwuchs an Pflegekräften in unserem Haus, da bis 2025 viele unserer jetzigen Pflegerinnen und Pfleger in Rente gehen werden“, beschreibt Pflegedienstleiterin Antje Doßmann das Problem.

Ein gläsernes Patientenzimmer soll im ehemaligen Blumenladen der Collm-Klinik Oschatz enstehen. Quelle: Frank Hörügel

Bereits im vergangenen Jahr wurde deshalb die Ausbildung, deren theoretischer Teil in der Berufsfachschule am Torgauer Kreiskrankenhaus erfolgt, intensiviert. Die Zahl von jungen Frauen und Männern, die sich in drei Monaten zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ausbilden lassen wollen, ist in der Collm-Klinik auf zehn gestiegen (bis 2019 vier bis sechs pro Jahr). Damit stößt das Oschatzer Krankenhaus bei der Praxisausbildung an seine räumlichen Kapazitätsgrenzen. „Wir bauen uns deshalb ein eigenes Aus- und Weiterbildungscenter“, informiert Antje Doßmann. Davon sollen auch die insgesamt 25 Praxisanleiter auf den verschiedenen Stationen der Klinik mit Weiterbildungsangeboten profitieren. Für dieses Projekt ist in dieser Woche Baustart – und zwar im ehemaligen Blumenladen am Eingang zum ursprünglichen Krankenhaus.

Blumenladen bis 2014

Dieses Gebäude wurde bis zur Eröffnung des benachbarten Klinik-Neubaus im Jahr 1998 als Telefonzentrale und Pforte für das alte Krankenhaus genutzt. Anschließend in den Jahren von 2004 und 2017 konnten die Besucher hier Blumen für die Klinikpatienten kaufen. Seit 2017 steht das Haus leer.

Schulungsraum in ehemaliger Telefonzentrale

Mit ihrer halbrunden Fensterfront befindet sich die Pforte direkt an der Ecke Parkstraße/Burgstraße. Und genau diesen Umstand will sich die Collm-Klinik zunutze machen. „Wir planen hier ein gläsernes Patientenzimmer, in das die Passanten auch gern herein schauen können“, kündigt die Pflegedienstleiterin an. Von außen soll den künftigen Pflegefachfrauen oder zum Pflegefachmännern zugeschaut werden können, wie sie zum Beispiel das richtige Versorgen an einer Übungspuppe im Pflegebett lernen. Das Gebäude soll von außen beleuchtet werden, so dass es auch im Dunkeln ein Hingucker wird. Im hinteren Raum des Gebäudes, wo sich früher die Telefonzentrale befand, soll ein Schulungsraum mit Beamer und Konferenztisch für die Lehrausbildung eingerichtet werden.

Umbau bis Oktober

Für den Umbau und die Sanierung hat Hartmut Schmidt als Technik-Leiter der Klinik den Hut auf. „Wir wollen bis Oktober fertig sein“, steckt er das Ziel ab. Bis dahin sollen eine neue Heizung auf Wärmepumpenbasis, neue Elektrik und ein neues Datennetz installiert sein. Inklusive der Ausrüstung investiert die Collm-Klinik in ihr neues Aus- und Weiterbildungscenter schätzungsweise 200 000 Euro.

Chance auch für Quereinsteiger

In Zusammenarbeit mit der Heimerer Schule Oschatz und dem Jobcenter gibt die Collm-Klinik auch Menschen eine Chance, die auf dem zweiten Bildungsweg in die Pflege einsteigen wollen. Zwei Frauen Mitte 20, die vorher in der Gastronomie und im Bankenbereich tätig waren, haben sich für eine Umschulung als Pflegefachfrau entschieden. Sowohl in der Erstausbildung als auch beim zweiten Bildungsweg sind laut Collm-Klinik noch Plätze frei.

Von Frank Hörügel