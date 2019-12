Luppa/Wermsdorf

Eine stellenweise glatte Straße ist einer Autofahrerin am Freitagmorgen zwischen Luppa und Wermsdorf zum Verhängnis geworden. Die junge Frau war gegen 7.30 Uhr in ihrem VW in Richtung Wermsdorf unterwegs, als sie hinter dem Ortsausgang Luppa am Waldrand aufgrund der Glätte nach links von der Straße abkam. Nachfolgende Autofahrer alarmierten den Rettungsdienst.

Die Feuerwehren Luppa und Wermsdorf rückten aus, um den Unfallort mit abzusichern und technische Hilfe zu leisten. Ein Notarzt behandelte die Fahrerin vor Ort, die anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Staatsstraße zwischen Luppa und Wermsdorf, auf der gerade am Morgen viele Pendler zwischen Torgau und der Autobahn unterwegs sind, war über eine Stunde voll gesperrt. Nachdem ein extra angefordertes Streufahrzeug die Fahrbahn präpariert hatte, gab die Polizei die Straße für den Verkehr wieder frei.

Von Jana Brechlin