Mügeln

Mit Bagger und Schrauber, aber auch mit klassischen Arbeitsgeräten wie Schaufel und Schottergabel, war die Firma NTG in dieser Woche in Mügeln, zwischen Bahnhof und Lokschuppen tätig.

Im Anschluss an mehrere Weichen, die über Stahl-Schwellen verfügen, wurden verschlissene Holz- und Betonschwellen ausgetauscht, erläutert Lutz Haschke, Eisenbahnbetriebsleiter bei der Döllnitzbahn (DBG).

Größere Steine für Schotterbett

Gebaut wurde wieder unter rollendem Rad, es gab also keine Einschränkungen im Fahrplan der DBG.

Erneuert wurde dabei in diesen Bereichen auch das Schotterbett. Statt kleinformatigen kamen nun etwas größere Steine zum Einsatz. Der Vorteil ist, dass solch ein Schotterbett nicht so schnell verschmutzt. Gerade in den Randbereichen zur Böschung am neu geschaffenen Parkplatz des Geoportals ist das wegen des Abtragens von Material durch Niederschläge ein interessanter Faktor.

