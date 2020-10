Glossen bekommt eine neue Attraktion – Was wird es sein?

Glossen

Eine stimmungsvolle Adventszeit in Glossen – das bedeutet seit Jahren nicht nur mit Lichtern und anderen Weihnachtssymbolen geschmückte Fenster, Hausgärten und Eingänge. Glossen hat eigenen, individuellen Schmuck. Am Anfang war es der beleuchtete Weihnachtsbaum, den die Glossener Landfrauen erstmals 2006 am Gemeindezentrum aufstellten.

Der Heimatverein sorgte Jahre später dafür, dass sich auf dem Platz auch eine große Weihnachtspyramide dreht. Ein Weihnachtsmann, der auf einer beleuchteten Rakete ins All startet, kam später hinzu. Seit dem vergangenen Jahr wird an jedem Tag im Advent ein Stern durch Kinder auf der Wiese am Bahnhof sozusagen „entzündet“ und verbreitet Sternenglanz.

Was kommt in diesem Jahr dazu? Joachim Hannß, Vereinsvorsitzender des Glossener Heimatvereins und seine Mitstreiter Lothar Körner, Wolfgang Riedel und Günter Jaeckel, sind eifrig dabei, einen Schwibbogen für das Dorf anzufertigen. Der wird 2,50 mal 1,5 Meter groß sein und am ersten Advent mit Lichtern erstrahlen. „Auch wenn wir unseren Weihnachtsmarkt abgesagt haben, in Glossen wird trotzdem die Pyramide angeschoben und gemeinsam mit den anderen Attraktionen Weihnachtsflair im Ort verbreiten“, erklärt der Vereinschef.

Von Bärbel Schumann