Glossener Osterbrunnen mit neuer Attraktion 

Glossen/Luppa

Es ist vollbracht. Der Osterbrunnen in Glossen steht wieder und wurde am Sonntag öffentlich präsentiert. Um die 50 Besucher – darunter viele aus dem Heimatverein, aber auch Gäste aus Glossen und Umgebung – ließen es sich trotz Regenschauern nicht nehmen, die Eröffnung des Brunnens zu bestaunen, der am Donnerstag mit viel Liebe von den Frauen geschmückt wurde.

Dieser wurde aus einer Kabelrolle gebaut, mit Brettern verkleidet, und schließlich mit über 1000 Ostereiern dekoriert. Seit fünf Jahren gibt es hier nun bereits diese Ostertradition, doch ein aktuelles Highlight gab es auch: der Hase auf dem Osterbrunnen. Dieser wurde von Günter Jaekel gedrechselt. Auch die kleine Döllnitzbahn, die sich neben dem Brunnen befindet, hat er – gemeinsam mit Wolfgang Riedel – gebaut. Für die Dekoration mit bunten Blumen waren dann wieder die Frauen gefragt. Nach der Eröffnung nutzten die Besucher noch die Gelegenheit, sich mit einer Bratwurst zu stärken und ins Gespräch zu kommen.

Am Ostersonntag hat der Verein dann noch eine Ostertradition parat. Denn dann wird das Osterwasser geholt. Schon früher sei dies hier eine Tradition gewesen, erinnert sich Joachim Hannß vom Glossener Heimatverein. „Früher haben wir um 6 Uhr Wasser aus der Döllnitz geholt und die Tiere damit bespritzt. Nun haben wir die Tradition weiter geführt und 2014 wieder ins Leben gerufen. So geht es am Sonntag ebenfalls um 6 Uhr mit den Kindern ins Wäldchen. Dabei wird kein Wort gesprochen. Die Kinder schöpfen mit ihren Krügen das Wasser. Dieses bringen sie dann mit zurück. Hier wird mit dem Wasser das Gesicht gewaschen, um gesund und hübsch zu bleiben. Dann geht das Geplapper wieder los. Gemeinsam wird gefrühstückt. So beginnt für uns das Osterfest“, sagt Johannes Hannß und nutzt die Chance, auch auf das Pflaumenkuchenfest im September hinzuweisen. Denn hier wird zum ersten Mal die Pflaumenkuchenprinzessin ernannt. Wer das sein wird, wird noch nicht verraten. Die Prinzessin wird mit der Ponykutsche abgeholt und die Kinder tragen die 25 Pflaumenkuchen bis zum Fest.

Eine Woche lang waren Mitglieder des Heimatvereins Luppa damit beschäftigt, mit viel Liebe zur Sache, Können und Fantasie, österliche Figuren aus Heu und aus Holz zu gestalten und Girlanden zu winden, Eier aufzufädeln, die hölzerne Dorfpumpe zu reparieren und Dekomaterial zu sammeln. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn aus dem Dorfbrunnen auf der Grünanlage an der Ampelkreuzung wurde jetzt ein Osterbrunnen. Ergänzt wird dieser von einer Hasenfamilie, kleinen Nestern und mit bunten Eiern behängten Hibiskusbüschen. „Wieder ein hübscher Hingucker im Dorf“, waren sich die Akteure um Ideengeberin Bettina Thomas einig.

Mit dem Ensemble grüßt der Heimatverein Einwohner und Gäste und lädt gleichzeitig am Gründonnerstag, ab 18 Uhr zum Osterfeuer ein, das erstmalig gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Luppa am Gerätehaus veranstaltet wird.

Von Kristin Engel und Jana Brechlin