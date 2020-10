Göttwitz: Fischerfest geht zurück zu den Wurzeln

Wermsdorf

Statt zum größten Fischerfest Sachsens haben Georg Stähler und Tochter Angela Stähler-Neumeister, Inhaber der Teichwirtschaft Wermsdorf, in diesem Jahr zum Hoffest eingeladen. Durch Corona bedingt wurde am Wochenende nur in kleiner Form gefeiert. Sie luden zum zweitägigen Hoffest in und um die Hälteranlage in Göttwitz ein. Klein, aber fein.

Viele Einflüsse auf Fischernte

Wie die Fischernte in diesem Jahr ausfallen wird, kann Georg Stähler noch nicht sagen. Es gebe viele Faktoren, die darauf Einfluss hätten. „Bei Stress zum Beispiel wachsen die Fische nicht so richtig“, sagt der Fischexperte. Kormorane seien auch ein Problem. Bei niedrigen Wasserständen – wie in diesem Jahr vermehrt durch die anhaltenden hohen Temperaturen – treiben die Vögel die Fische regelrecht an Land. Verluste seien so vorprogrammiert. Durch die Trockenheit der vergangenen drei Sommer seien alle Wasserressourcen, auch die beim Grundwasser, aufgebraucht. Rund 100 Hektar an Teichfläche liege trocken. Insgesamt bewirtschaftet die Teichwirtschaft Wermsdorf 750 Hektar. Bisher sei aber erst ein Teil abgefischt worden. Der Döllnitzsee mit seinen rund 90 Hektar gehört dazu.

Neugierig schauen Besucher zu, wie in einem der Hälterbecken ein Fischzug durchgeführt wird. Quelle: Bärbel Schumann

Georg Stähler hofft auf einen Herbst und Winter mit viel Regen und Schnee, um den Wasserhaushalt wieder aufzufüllen. „Wenn nicht, das wäre eine Katastrophe“, sagt er. Und dann noch Corona. Die Pandemie bringe aber nicht nur Negatives. „Die Leute besinnen sich mehr auf regionale Produkte. Das haben wir zu Ostern besonders gespürt. Da war die Nachfrage nach Fisch so groß wie Weihnachten.“

Der Fisch steht im Mittelpunkt

Die Wermsdorfer Blasmusikanten unterhielten die Besucher mit ihrem Spiel. Mancher kam und traf zudem gute Bekannte und ehemalige Kollegen wieder. Quelle: Bärbel Schumann

An die Ursprünge des traditionsreichen Wermsdorfer Fischerfestes fühlten sich manche Besucher bei ihrer Stippvisite erinnert. „Hier steht wirklich der Fisch im Mittelpunkt und man kann ihn in verschiedenen Varianten verkosten. Das gefällt uns, wir vermissen keine anderen Verkaufsbuden und Fahrgeschäfte, freuen uns aber, Bekannte wiederzusehen, wie sonst beim Fischerfest auf dem Horstseedamm“, meinte Herbert Schlorke, der mit Frau aus einem Oschatzer Ortsteil gekommen war. Genüsslich lies er sich Backfisch schmecken und lauschte dem Spiel der Wermsdorfer Blasmusikanten.

Fischkönigin Julia I. alias Julia Frenzel (23) stattete dem Fest einen Besuch ab. Seit vergangenem Jahr im Amt, fand sie Gelegenheit zu vielen Gesprächen in Göttwitz. Dabei verriet sie: „Ich mag besonders Tassenkarpfen, wie ihn meine Mutti macht. Aber auch gebratene Forelle mit etwas Zitrone, Kartoffeln und Gemüse.“

Von Bärbel Schumann