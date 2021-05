Mit der Bitterfelder Rockband Goitzsche Front ging es auch für den Oschatzer Musikmanager Steven Dornbusch ganz nach oben. Nummer eins in den Album-Charts. Inzwischen arbeitet der 43-Jährige an der Tankstelle, um in Corona-Zeiten Geld zu verdienen. Erst sei er sich doof vorgekommen. Doch heute sagt er: „Weißt du was, drauf geschissen! Lass uns drüber reden!“