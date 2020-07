Goitzsche Front rockt in Oschatz weit angereiste Gäste

Oschatz

Darauf mussten sowohl Fans als auch Künstler lange verzichten: Live gespielte Musik unter freiem Himmel. Gestört aber geil und die Goitzsche Front spielten am Freitag beziehungsweise Sonnabend auf dem Festplatz neben dem Finanzamt auf. Nach zahlreichen abgesagten Konzerten war das ein Schritt hin zu Normalität, aber längst noch kein Abend, wie ihn die Goitzsche Front vor rund einem Jahr an fast der gleichen Stelle ablieferte.

„Unter den gegebenen Umständen bekommen wir auf einem Platz, der größer ist als beim Auftritt der Goitzsche Front 2019 hier, rund die Hälfte des Publikums unter“, erklärt Veranstalter und Bandmanager Steven Dornbusch.

Logen aus Absperrgittern

Völlig neue Erfahrungen konnten Gäste und Veranstalter zum Thema Loge sammeln. Was eine Loge im Theater ist, weiß jeder. Wie so etwas bei einem Freiluftkonzert aussieht, war hier erstmals in der Praxis zu erleben. Die Loge wird durch zwei etwa hüfthohe Absperrgitter gebildet. Davon waren je sechs Stück in 28 Reihen aufgebaut – mit dem nötigen Abstand zur nächsten Loge in Seitenrichtung sowie nach vorn und hinten. Pro Loge durften vier Musikfans ihre Lieblinge feiern.

Schon am Einlass und später noch durch Steven Dornbusch von der Bühne aus wurden die Besucher über die „Spielregeln“ aufgeklärt. Dazu gehörte insbesondere die Einbahnstraßenregelung, die ausschließen sollte, dass sich die Leute auf dem Weg zu Bar, Bierwagen oder Souvenirstand zu nahe kommen. Das klingt sehr theoretisch, hat aber in der Praxis ganz gut funktioniert.

Besucher aus allen Richtungen

„Ich finde super, dass die Veranstalter dieses Konzert möglich gemacht haben. Die Band ist gut zu hören und zu sehen“, betonte Vivien Wenzel, die sich spontan auf dem Weg von Dresden nach Oschatz gemacht hatte. Trotz der vielen Absperrungen könne man Spaß haben.

„Auf jeden Fall besser als gar kein Konzert“, schätze eine Zuschauerin aus „der Bitterfelder Ecke“ ein. Die Einschränkungen nähme man eben in Kauf. Das war überhaupt der Grundtenor beim Publikum. „Hören ist wichtig, sehen relativ“, meinten Angi und Nina, die gegen 16 Uhr in Rinteln losgefahren waren. Knapp vier Stunden hatten sie für die 364 Kilometer gebraucht – und damit einen Platz in Reihe 26 ergattert.

Lob für Veranstalter

Mario Schnell aus dem brandenburgischen Strasburg betonte: „Es ist gut, dass es Leute gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie es für die Konzertszene weitergehen kann.“„Toll, wieder mit Leuten zusammen feiern zu können – ohne Mundschutz“, freute sich Antje Walter aus Aschersleben.

Wiedersehen auf der Wiese

Diese Freude teilten die Jungs der Goitzsche Front. Sie fanden kurz nach 21 Uhr ein von den Local Bastards bestens eingestimmtes Publikum vor. Die Band war seit ihrem letzten „richtigen“ Open Air nicht untätig. Vor kurzem spielten sie schon ein Autokino-Konzert in Ferropolis, ein Online-Festival mit anderen Bands und produzierten ein neues Album. „Die Wiese hier ist für uns etwas Besonderes. Das war wie ein Déjà-vu als wir hier ankamen. Die Leute sind heiß!“ sagte Bocki wenige Minuten vor dem Auftritt.

Band spendet Gage

Nachdem der letzte Ton verklungen war, sorgte die Band noch einmal für Aufsehen. Sie spendete ihre Gage der Crew, die in der Zeit ohne Auftritte keine Einnahmen hatte. Die Fans taten es ihren Idolen gleich: Die 1,5-Liter-Pfeffi-Flasche, die als Spendenbüchse rumging, kam bis zum Rand gefüllt wieder zurück.

