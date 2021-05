Gottesdienst auf dem Liebschützberg – Warum er dort 2021 nicht stattfindet

Oschatz/Liebschützberg

Der traditionelle ökumenische Himmelfahrtsgottesdienst für die Region findet dieses Jahr nicht wie gewohnt auf dem Liebschützberg, sondern in der St. Aegidienkirche statt. Warum das in der Pandemie so ist – obwohl Infektionsrisiken im Freien deutlich geringer sind als im geschlossenen Raum, erklärt Pfarrer Christof Jochem auf Nachfrage.

Abstandsregeln und anderes nicht kontrollierbar

Der Knackpunkt sind die geltende Corona-Schutz-Verordnung und deren Details sowie Erfahrungen der Veranstaltungsplanung aus einem Jahr Pandemie. „Auch im Freien gelten Abstandsregelungen und andere Maßnahmen. Das erschließt sich jedem, der die Verordnungen bis zum Schluss liest“, so Jochem.

Eine Veranstaltung wie bisher auf dem Liebschützberg würde bedeuten, dass für jeden Besucher gewährleistet wird, dass Masken getragen werden beziehungsweise Abstände eingehalten und gewisse Dimensionen an Gästen nicht überschritten werden. „Das können wir auf dem Areal beim besten Willen nicht organisieren und kontrollieren“, so Jochem mit Blick auf den Aufwand. Ferner bedürfe es dafür einer separaten Abstimmung mit der Gemeinde Liebschützberg und dem Gesundheitsamt.

Angebot in der größten Kirche

Hinzu kommt, dass der übliche Charakter des Gottesdienstes, mit Gesangsgruppen, Verköstigung und Bläserklängen, aufgrund der Corona-Einschränkungen ohnehin nicht möglich wäre. „Wir haben uns daher für einen regulären Gottesdienst in der größten Kirche entschieden, die wir zur Verfügung haben. Hier gibt es genehmigte, funktionierende Konzepte, die sich bewährt haben und bei denen sich der Aufwand in Grenzen hält“, so Jochem. Darauf setze man.

Beginn des Gottesdienstes am Donnerstag, dem 13. Mai ist um 10.30 Uhr. Gestaltet wird er vom Superintendenten Dr. Sven Petry (evangelische Kirche Leisnig), den Pfarrern Markus Scholz (katholische Kirche Riesa), Christof Jochem (evangelische Kirche Oschatz) und Pfarrerin Susanne Linke (evangelische Kirche Borna). Musikalisch umrahmt wird der Vormittag von Kantor Matthias Dorschel.

Von Christian Kunze