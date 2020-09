Gottesdienst in Leisnig: Sven Petry neuer Superintendent

Leisnig

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde Dr. Sven Petry am Sonntag in sein Amt als Superintendent des Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz eingeführt. Seit sechs Wochen wohnt er mit seiner Familie in Leisnig. „Angekommen sind wir, und wir beginnen, uns einzuleben“, so Petry.

Die Amtseinführung in der Leisniger Kirche St. Matthäi nahm Tobias Bilz vor, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens.

Petry hielt seine Predigt zum aktuellen Bibeltext, der im zweiten Brief des Paulus an Timotheus steht: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“

Der Text passe hervorragend in die heutige Zeit, so Petry, dessen Einführungsgottesdienst geprägt war von den Vorsichtsmaßnahmen der aktuellen Corona-Bestimmungen. Jede zweite Bank in der Kirche musste unbesetzt bleiben. Auch zwischen den Gottesdienstbesuchern auf den Kirchenbänken musste viel Platz sein.

Besondere Bedingungen: Die zur Amtseinführung anwesenden Geistlichen des Kirchenbezirks tragen während des Gottesdienstes Mund-Nase-Schutz. Quelle: Sven Bartsch

Seit Anfang September bekleidet Petry sein neues Amt. Bisher war eine Beerdigung die erste seiner pastoralen Amtshandlungen. „In der kommenden Zeit werde ich mich in den Pfarrkonventen vorstellen“, so der neue Superintendent weiter, späterhin auch bei den Kirchenmusikern sowie den Gemeindepädagogen.

Die Gottesdienstpläne sind erstellt. Anfang November werde er beispielsweise in Döbeln und in Mochau Gottesdienste halten. Leider stünde noch keine Neueinführung von Pfarrern an, bedauert der neue Superintendent, der sich dies für das kommende Jahr schon sehr wünscht.

Im gesamten Kirchenbezirk gebe es verschiedentlich vakante Pfarrstellen, in Liebschützberg zum Beispiel bereits seit zwei Jahren. Doch auch in der Gemeinde Jahnatal sei eine Pfarrstelle wieder zu besetzen, zwei von drei Pfarrstellen in Döbeln sind ebenfalls vakant. Für Seelitz bei Rochlitz wird ein Pfarrer gesucht.

Insgesamt gibt es im Kirchenbezirk momentan sechs zu besetzende Pfarrstellen. Innerhalb der ganzen Landeskirche sind es gegenwärtig etwa 80. Petry dazu: „Früher waren Pfarrstellen etwa ein bis anderthalb Jahre unbesetzt. Heute müssen wir uns darauf einrichten, dass diese Vakanzen viel länger andauern.“ Das habe nicht zuletzt damit zu tun, dass sich weniger junge Leute für ein Theologiestudium entscheiden und Pfarrer werden möchten. Auf zwei der bisher schon einmal ausgeschriebenen Pfarrstellen habe es schlichtweg keine Bewerbungen gegeben. Das Problem bestehe nicht allein darin, dass die Kirchgemeinden zahlenmäßig schrumpfen. Es fehle am theologisch ausgebildeten Nachwuchs.

