Gottesdienste Region Oschatz: Teilnehmer werden per Liste erfasst

Die Gottesdienste in der evangelischen Kirchgemeinde Oschatzer Land finden an den beiden kommenden Wochenenden erstmals seit Beginn der Corona-Krise ohne eine Beschränkung der Teilnehmerzahl statt. „Im Kirchenraum müssen die Abstands- und Hygienegebote eingehalten werden“, teilt Pfarrer Christof Jochem mit. Mund- und Nasenschutz muss mitgebracht werden.

Neuregelung ab Sonntag

Und es gibt ab kommendem Sonntag eine Neuregelung. „Zum möglichen Nachvollzug einer Erkrankung müssen die Personen, die am Gottesdienst teilnehmen, in Listen erfasst werden. Diese müssen 14 Tage aufbewahrt werden“, so Jochem. Diese Reglungen des Freistaates gelten zunächst für die nächsten zwei Wochen.

Sonntag, 10. Mai: 8.30 Uhr: Merkwitz; 9 Uhr: Liptitz; 9 Uhr: Altmügeln; 10 Uhr: Mügeln; 10 Uhr: Wermsdorf; 10 Uhr: Wellerswalde; 10 Uhr: Malkwitz; 10 Uhr: Lass; 10 Uhr: Zöschau; 10 Uhr: St. Aegidien, Oschatz; 11 Uhr: Sornzig; 11 Uhr: Schweta; 16 Uhr: Sörnewitz mit Taufe.

Sonntag, 17. Mai: 8.30 Uhr: Limbach; 9 Uhr: Lampersdorf; 9. Uhr: Börtewitz; 9 Uhr: Luppa; 10 Uhr: St. Aegidien, Oschatz; 10 Uhr: Naundorf; 10 Uhr: Ganzig; 10 Uhr: Wermsdorf; 10 Uhr: Schrebitz; 10.30 Uhr: Schmannewitz; 11 Uhr: Börtewitz; 11 Uhr: Kiebitz.

Himmelfahrtsgottesdienste fallen aus

Die Himmelfahrtsgottesdienste auf dem Liebschützberg, in Sornzig und am Schloss Leuben müssen in diesem Jahr entfallen, informiert der Pfarrer.

Nachdem Gottesdienste anfangs wegen der Infektionsgefahr generell verboten waren, dürfen sich die Christen seit 24. April wieder in den Gotteshäusern treffen – maximal 15 Teilnehmer waren bisher erlaubt.

