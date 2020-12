Gottesdienste zu Weihnachten: Der große Überblick für Nordsachsen

Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen werden in diesem Jahr viele Kirchengemeinden auf einen Gottesdienst am Heiligen Abend verzichten. „Die Kirchengemeinden gehen diesen Schritt schweren Herzens. Sie verstehen ihn als Zeichen dafür, dass wir in diesen Zeiten gesellschaftlich zusammenhalten und solidarisch unsere Mitmenschen im Blick behalten“, erklärte Mathias Imbusch, Superintendent im evangelischen Kirchenkreis Torgau-Delitzsch. Wo Christvespern am Heiligen Abend gefeiert werden, gebe es im Kirchenkreis strenge Hygienekonzepte: kein Gesang, Mund-Nasen-Bedeckung auch im Gottesdienst, Abstand zwei Meter, vorherige Anmeldung sowie stark reduzierte Teilnehmendenzahlen und Zeitdauer. Die Entscheidungen darüber liegen in den Kirchengemeinden vor Ort. Dort seien auch Informationen zu erhalten, was in den einzelnen Kirchen beziehungsweise Orten passiert.

Bisher waren Gottesdienste im Kirchenkreis in keinem Fall Ausgangspunkt von Infektionen, betonte Imbusch. „Für die Kirchengemeinden ist es wichtig, jetzt eine Entscheidung zu treffen, die mitunter auch die bisherigen Planungen korrigiert. Die Kirchengemeinden wollen in dieser trotz allem ja fröhlichen Zeit christliche Angebote machen und die Zuversicht der Weihnachtsbotschaft zum Ausdruck bringen. Dafür werden auch andere Formate entwickelt.“ Viele Kirchen werden auch am Heiligen Abend geöffnet sein für persönliche Andacht und Gebet. In einigen Orten steht das „Licht von Bethlehem“ zum Mitnehmen bereit. Es gibt Seelsorger, die Zeit für Gespräche haben. In den Medien können digitale Angebote abgerufen werden, die aus der eigenen Kirchengemeinde oder der Region stammen. An den Weihnachtsfeiertagen, also am 25. und 26. Dezember, sollen vielerorts kleinere Gottesdienste angeboten werden.

Hier ein Überblick über Gottesdienste und andere Angebote. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Änderungen und Absagen auch kurzfristig noch jederzeit möglich sind.

Region Delitzsch / Eilenburg

Heilig Abend

Pfarrbereich Audenhain: An Heilig Abend finden keine Gottesdienste oder Krippenspiele statt. Alle Kirchen sind aber von 16 bis 17 Uhr zur stillen Andacht und zum persönlichen Gebet geöffnet. Die Kirchenglocken läuten 17 Uhr.

Pfarrbereich Authausen: Authausen: 17 Uhr Christvesper im Pfarrgarten; Durchwehna: 15 und 16 Uhr Musikalische Christvesper; Görschlitz: 15.30 Uhr Christvesper; Pressel: 16 Uhr Glockengeläut, in der Kirche steht das Friedenslicht von Bethlehem und kann dort abgeholt werden; Tornau: 17 und 18 Uhr Christvesper (letztere bei Bedarf); Kossa: 15.30 und 16.15 Uhr Krippenspielstation in und um die Kirche zum Erlaufen in mehreren Durchgängen

Pfarrbereich Bad Düben: Bad Düben Stadtkirche: 17 Uhr Orgelvesper, 22 Uhr Christnacht (der Gemeindekirchenrat Bad Düben bittet die Besucher, sich vorher auf der Internetseite per Mail, per Kontaktformular beziehungsweise auf dem Anrufbeantworter 034243/50633 anzumelden); Schnaditz: 14 Uhr Christvesper; Tiefensee: 15.30 Uhr Christvesper; Online-Krippenspiel bis 2. Februar unter www.evangelische-kirche-bad-dueben.de.

Pfarrbereich Delitzsch: Delitzsch, Stadtkirche 14, 15, 17 und 18 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christnacht mit Geschichten und Bildern (Anmeldung zu einer Christvesper im Gemeindebüro, Zutritt nur mit Anmeldung)

Pfarrbereich Dommitzsch-Süptitz: offene Kirchen, genaue Informationen an den Kirchen vor Ort

Pfarrbereich Eilenburg: Die Weihnachtsgottesdienste zu Heilig Abend in Eilenburg finden nicht statt; in der Doberschützer Kirche gibt es 15.30 und 16.30 Uhr eine Christvesper (nur mit Voranmeldung). Die Eilenburger Nikolaikirche wird von 15 bis 16 Uhr, die Eilenburger Marienkirche von 17 bis 18 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. Um 17 Uhr wird ein Gottesdienst online unter www.kirche-eilenburg.de gestreamt.

Kirchspiel Krippehna:Die Kirchen sind teilweise zum stillen Gebet geöffnet, Niederglaucha 17 bis 18 Uhr, Badrina 15.30 bis 17 Uhr, Naundorf 15 bis 16 Uhr, Hohenprießnitz 15.30 bis 16.30 Uhr, Wölkau 14 bis 16 Uhr, Krippehna 14 bis 19 Uhr; Lindenhayn: Glockenläuten um 17 Uhr; Zschepplin: Glockenläuten um 18 Uhr

Kirchspiel Krostitz: Weihnachtsgottesdienste in Krostitz 15 und 18 Uhr, in Krensitz 15 Uhr, in Liehmehna 16.30 Uhr, in Priester 16.30 Uhr und in Weltewitz 16 und 17.15 Uhr; Behlitz: von 15 bis 18 Uhr ist ein Besuch in der geschmückten Kirche möglich; Pehritzsch: 17 bis 18 Uhr begehbarer Krippenweg rund um die Kirche; Weihnachtsgottesdienst und Krippenspiel zum Anhören unter www.kirchspiel-krostitz.de

Pfarrbereich Schenkenberg: 16 Uhr Glockenläuten und stilles Gebet in der ganzen Gemeinde; 17 Uhr Heilig Abend online im Livestream unter www.pfarrbereich-schenkenberg.de

Pfarrbereich Schildau: Die festlich geschmückten Kirchen laden zum Gang zur Krippe ein: Langenreichenbach 15 bis 17.30 Uhr, Taura 14 bis 17 Uhr, Beckwitz 15.30 bis 17.30 Uhr, Staupitz 15 bis 17 Uhr, Kobershain 15 bis 17 Uhr, Probsthain 15 bis 17 Uhr, Schildau 15 bis 17.30 Uhr, Sitzenroda 15 bis 17.30 Uhr

Pfarrbereich Schkeuditz: Der Posaunenchor spielt ab 14 Uhr an verschiedenen Orten der Stadt Weihnachtslieder; offene Kirchen: Altscherbitz 16 bis 18 Uhr, Stadtkirche St. Albani 17 bis 18 Uhr, Rittergutskirche Kleinliebenau 15 bis 16.30 Uhr

Pfarrbereich Sprotta: Christvespern in Wöllnau 15.30 Uhr (auf dem Friedhof), in Strelln 15.30 Uhr (vor der Kirche), in Paschwitz 15.30 Uhr (in der Kirche), in Doberschütz 15.30 und 16.30 Uhr (in der Kirche, Voranmeldung notwendig), in Battaune 17 Uhr (in der Kirche), in Mörtitz 17 Uhr (im Pfarrgarten) und in Sprotta 18.30 Uhr (am Glockenturm)

Pfarrbereich Torgau: Stadtkirche St. Marien 16 bis 20 Uhr geöffnet für individuellen Gang zur Krippe

Pfarrbereich Zschortau: es finden keine Christvespern und Krippenspiele statt; das Friedenslicht von Bethlehem wird in der Kirche Zwochau (16 Uhr) und vor der Kirche in Zschortau (17.30 bis 18.30 Uhr) ausgegeben

Kirchenkreis: Auf der Homepage www.kirche-in-nordsachsen gibt es Gottesdienste und Andachten online. Am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen wird dieses Angebot in unterschiedlichster Art und Weise zur Verfügung stehen.

25.Dezember

Authausen 10.30 Uhr, Gottesdienst

Bad Düben Stadtkirche 10.30 Uhr, Gottesdienst

Delitzsch Hospitalkirche 10 Uhr, Gottesdienst

Doberschütz 10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl

Hohenroda 11 Uhr, Christfest

Mockrehna 9.45 Uhr, Weihnachtsandacht

Neußen 10.30 Uhr, Gottesdienst

Oberaudenhain 10.45 Uhr, Weihnachtsandacht

Schkeuditz Kirche Altscherbitz 10 Uhr, Gottesdienst

Süptitz 17 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Torgau Stadtkirche 10.30 Uhr, kurzer Festgottesdienst

Tornau 9 Uhr, Gottesdienst

Trossin 10.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Wiedemar 9.30 Uhr, Christfest

Wölpern 10 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Zaasch 14.15 Uhr, Christfest

Zschernitz 13.15 Uhr, Christfest

Zschortau 10.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

26. Dezember

Bad Düben Stadtkirche 10.30 Uhr, Gottesdienst

Behlitz 10.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Benndorf 9.30 Uhr, Christfest

Brinnis 15.30 Uhr, Christfest

Delitzsch Hospitalkirche 10 Uhr, Gottesdienst

Dommitzsch 10.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Glesien 9 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Klitzschen 10.40 Uhr, Weihnachtsandacht

Klitzschmar 11 Uhr, Christfest

Kölsa 9.30 Uhr, Christfest

Krippehna 14.30 Uhr, Gottesdienst

Kyhna 13.15 Uhr, Christfest

Lissa 14.15 Uhr, Christfest

Löbnitz 17 Uhr, Christfest

Loßwig 9.30 Uhr, kurze Festandacht

Roitzsch 14 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Schenkenberg 11 Uhr, Christfest

Schildau 10 Uhr, musikalischer Gottesdienst

Schkeuditz Kirche Altscherbitz 10 Uhr, Gottesdienst

Schöna 9.45 Uhr, Weihnachtsandacht

Sprotta 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl

Staritz 10.30 Uhr, Gottesdienst

Welsau 10.30 Uhr, kurze Festandacht

Zwochau 10.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Durchwehna, Görschlitz, Pressel, Tornau nur mit Voranmeldung (siehe Aushänge an den Kirchen)

Katholische Kirche

Nur mit Anmeldung finden Gottesdienste in der Katholische Pfarrei „ St. Klara“ Delitzsch statt.

Heilig Abend

Bad Düben 16 und 18 Uhr, Christmette

Delitzsch 14, 15.30 und 17 Uhr Krippenfeier; 20 Uhr Christmette

Eilenburg 20 Uhr, Christmette

Zwochau 18 Uhr, Christmette; die katholische Kirche ist zudem von 21 bis 22 Uhr geöffnet (zu sehen sind auch Weihnachtskrippen)

25. Dezember

Delitzsch St.-Marien-Heim 9.30 Uhr, Hl. Messe

Delitzsch 10.30 Uhr, Hl. Messe

Löbnitz 9 Uhr, Hl. Messe

Zwochau 9 Uhr, Hl. Messe; die katholische Kirche ist zudem vom 25. bis zum 30. Dezember von 10 bis 17 Uhr geöffnet (zu sehen sind auch Weihnachtskrippen)

26. Dezember

Bad Düben 8.45 Uhr, Hl. Messe

Delitzsch 10.30 Uhr, Hl. Messe

Zwochau 9 Uhr, Hl. Messe

Region Oschatz

Heilig Abend

Im Bereich der 14 Türme Mügeln, Altmügeln, Schweta, Kiebitz, Schrebitz, Gallschütz, Sornzig, Ablaß, Börtewitz, Collm, Lampersdorf, Mahlis, Liptitz und Wermsdorf finden Christvespern statt oder es gibt nur eine offene Kirche. Informationen gibt es über die Aushänge der Kirchgemeinde am Wohnort. Für die Christvespern ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, auch hierzu gibt es Telefonnummern und Ansprechpartner über die Aushänge der Kirchgemeinde.

Cavertitz 15.30 bis 16.30 Uhr, offene Kirche

Hohenwussen 16.30 bis 17 Uhr, Christvesper

Lampertswalde 14 bis 18 Uhr offene Kirche

Limbach 16 und 17 Uhr, Christvesper mit Bildern vergangener Krippenspiele, Weihnachtsmusik und -geschichte

Liptitz 15 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Lonnewitz 16 bis 17.30 Uhr, offene Kirche

Luppa 16.30 Uhr, offene Kirche, Weihnachtsandacht

Merkwitz 16.30, 17.15, 18 Uhr (mit Anmeldung, maximal 30 Personen), Weihnachtsandacht

Mügeln St.-Johannis-Kirche 16.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Naundorf Ev. Kirche 15 bis 15.30 Uhr, 16.30 bis 17 Uhr, 18 bis 18.30 Uhr, Christvesper

Olganitz 16 bis 17 Uhr, offene Kirche

Oschatz Ev. Kirche Altoschatz 15 bis 17.30 Uhr, Andachten aller 30 Minuten (maximal 30 Personen, ohne Anmeldung)

Oschatz St.-Aegidien-Kirche 14 bis 19 Uhr, Andachten alle 15 Minuten (maximal 103 Personen)

Schmannewitz 18 Uhr, Weihnachtsandacht

Schrebitz 15 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Sörnewitz 15.30 bis 16.30 Uhr, offene Kirche

Wellerswalde 14.30 und 15.30 Uhr Christandacht in der Kirche ( Krippenspiel wird auf der Leinwand gezeigt, Voranmeldung bei Cilly Manteuffel, Tel. 03435/620411)

Wermsdorf Ev. Kirche 15, 17 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Zöschau 15.30 bis 16 Uhr, 16.30 bis 17 Uhr, Andacht

Die Glocke in der Kirche Liebschütz wird 17 Uhr geläutet. Bis 17.30 Uhr sorgt Pascal Richter mit seiner Trompete für weihnachtliche Klänge. Und bis 17.45 Uhr ist an der Kirche die Krippenspiel-DVD erhältlich.

25. Dezember

Limbach 16, 17 Uhr Christvesper mit Bildern vergangener Krippenspiele, Weihnachtsmusik und Weihnachtsgeschichte

Mutzschen Stadtkirche 10 bis 18 Uhr, offene Kirche, mit meditativer Orgelmusik von der Orgelbank oder vom Band, inspirierende Texte und Meditationen liegen aus

Naundorf 10.15 Uhr, Gottesdienst

Ochsensaal 9 Uhr, Festgottesdienst (max. 15 Personen)

Oschatz Ev. Kirche Altoschatz 10 Uhr, Gottesdienst

Wermsdorf Ev. Kirche 10.30 Uhr, Gottesdienst

26. Dezember

Limbach 8.45 Uhr, Gottesdienst

Mügeln St.-Johannis-Kirche 10.30 Uhr, Gottesdienst, Kollekte: Katastrophenhilfe und Hilfe für Kirchen in Osteuropa

Mutzschen Stadtkirche 10 bis 18 Uhr, offene Kirche, mit meditativer Orgelmusik von der Orgelbank oder vom Band, inspirierende Texte und Meditationen liegen aus

Oschatz St.-Aegidien-Kirche 10 Uhr, Gottesdienst

Schmannewitz 10 Uhr, Weihnachtsandacht (max. 25 Personen)

Katholische Kirche

Heilig Abend

Colditz Katholische Kirche St. Raphael 15 Uhr Krippenmusical der Kinder; 21 Uhr Christnacht

Oschatz Katholische Christkönig-Kirche 17 Uhr, Krippenfeier und Christnacht

Waldheim Katholische Kirche St. Paulus 18 Uhr, Christnacht

Wermsdorf Schloss Hubertusburg Schlosskirche 22 Uhr, Christnacht

25.Dezember

Colditz Katholische Kirche St. Raphael 10.15 Uhr, Hl. Messe

Mügeln Katholische Kirche 10.30 Uhr, Hl. Messe

Waldheim Katholische Kirche 18 Uhr, Hl. Messe

26. Dezember

Colditz Katholische Kirche St. Raphael 10.15 Uhr, Hl. Messe

Oschatz Katholische Christkönig-Kirche 8.45 Uhr, Hl. Messe

Wermsdorf Schloss Hubertusburg, Schlosskapelle 11 Uhr, Hl. Messe

