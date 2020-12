Gräfin Cosel plaudert im Oschatzer Vogtshaus aus dem Nähkästchen

Oschatz

Mit einem wunderschönen Gewand aus der Barock-Zeit, einer weißen Perücke und einem Schönheitsfleck im Gesicht stand sie da: die Gräfin. Sie – im echten Leben heißt sie Birgit Lehmann – kam in das Vogtshaus nach Oschatz, um die Leute zu unterhalten. Auch wenn sich diese nur auf kleinen Bildern auf einem Laptop zeigten, hatte sie ihr Publikum und wusste es in ihren Bann zu ziehen. „Ist denn keiner da? Ich wurde heute eingeladen, um eine Audienz zu geben. Und das in meinem 340. Lebensjahr. Ich kann eure kleinen Bildchen sehen und möchte mit euch plaudern.“

Zur Hintergrundgeschichte: Die Gräfin Anna Constantia von Cosel war eine der berühmtesten Mätressen ihrer Zeit und liebte es, im Rampenlicht zu stehen. Sie verdrehte Sachsens Herrscher August, den Starken so den Kopf, dass er sich um Kopf und Kragen kompromittierte. Am Heiligabend 1716 ließ August die eigenwillige Frau auf Burg Stolpen bei Dresden festsetzen. Auch in der Verbannung sollte sie fürstlich residieren – mit eigenen Gemächern, Dienstboten und erlesenen Speisen – im Grunde in einer Art 49-jähriger „Quarantäne“.

Spannende Einblicke ins Leben einer Mätresse

So konnte sie auch Bezug auf die aktuelle Zeit nehmen. „Ich habe viele Epidemien erlebt und alle überlebt“, erinnert sie sich. Sie sprach von der „Heiligen Corona“. Laut der Legende, soll sie eine frühchristliche Märtyrerin gewesen sein. Sie ist die Patronin des Geldes, der Metzger und Schatzgräber. „Wir haben in der Barockzeit nicht im morgen oder übermorgen gelebt, sondern jetzt für heute. Ich hatte 49 Jahre Zeit, meine Zeit unterzubringen. Doch was macht man, wenn Zeit nicht vergehen will? Man muss seinen Kopf in Schwung halten.“ Damit appellierte sie auch an die Menschen, die Zuhause bleiben müssen.

Zwischen den spannenden Geschichten der Gräfin spielte Stefan Weyh in einem anderen Raum, in einer anderen Stadt, auf einem anderen Kanal Weihnachtslieder auf der Harfe für die Zuhörer.

Von Schönheitsflecken und Masken

Zurück zur Gräfin, die an diesen Tag auch aus dem Nähkästchen plauderte und verriet, wie die Schönheitsflecke entstanden. Damit verdeckte man nämlich die Narben, die durch die Pocken entstanden waren. Zudem trug man Handschuhe, Masken mit Federschmuck und Glöckchen. „Das half natürlich auch gegen Krankheiten.“

Viel mehr wollte sie jedoch auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingehen, beziehungsweise über die Ursprünge einiger Traditionen berichten. „Wusstet ihr zum Beispiel, dass das Christkind eine sächsische Erfindung ist?“, fragte sie das Publikum, welches es sich auf der heimischen Couch gemütlich gemacht hat. Es sei Fastenzeit. „Das ist der Grund, warum es an Heiligabend nur ein karges Weihnachtsessen gibt – bei den meisten Leuten Kartoffelsalat und Würstchen. Der Gänsebraten an den Weihnachtsfeiertagen ist jedoch eine englische Tradition. Und Rotkohl, warum? Wegen der Verdauung. Wer gut verdaut, der wird nicht böse“, erklärt sie und ergänzt: „Und Klöße, weil sie schön weich sind und die meisten Leute zu unserer Zeit keine Zähne mehr hatten.“

Lametta und Schokolade

Sachsen sei für die Schokolade zum Nachtisch verantwortlich. Besteck musste von den Gästen selber mitgebracht werden. Nur in Sachsen nicht – sie hatten den Silberfund. Die grüne Tanne sei eine protestantische Erfindung.

„Gibt es bei euch noch Lametta? Diese ist aus der Mode gekommen. Man hat das Lametta einzeln aufgehangen, nach Weihnachten wieder abgenommen und für das nächste Jahr aufgehoben. Äpfel wurden früher an den Baum gehangen – es war ein paradiesisches Obst. Ein Zeichen von Liebe und Hass. Strohsterne, wegen dem Stroh in der Krippe. Nüsse waren so wichtig, weil sie eine harte Schale, aber einen weichen Kern haben.“

Einige weitere wundervolle Geschichten wusste die Gräfin zu berichten. Sie bedankte sich bei der Organisatorin dieser digitalen Veranstaltung, Grit Jähn und plauderte am Ende noch ein wenig weiter mit den Gästen. Eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Von Kristin Engel