Oschatz

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union ( CDU) in Sachsen, Ministerpräsident Michael Kretschmer, kommt am Sonnabend zum Bürgerdialog nach Oschatz. Am Abend des 17. August lädt er dazu in der Zeit von 17 bis 19 Uhr alle Interessierten ein.

„Treffpunkt ist der Platz vor dem O-Schatz-Park, der Wäschereipark in der Freiherr-vom-Stein-Promenade. Hier können Bürger im Rahmen der Tour des sächsischen Regierungschefs in lockerer Atmosphäre mit ihm ins Gespräch kommen. Es gibt Würstchen und Getränke, zudem wird der Direktkandidat für den Wahlkreis Torgau-Oschatz, Bernd Merbitz mit vor Ort sein und sich ebenfalls den Fragen der Oschatzer stellen“, teilt Wahlkampfleiter Florian Stehl mit.

Dieser kurzfristig anberaumte Abend ist schon der zweite Termin des Landesoberhauptes binnen kurzer Zeit in Oschatz. Unlängst fand das Sachsengespräch mit Kretschmer, einigen Ministern und Vertretern der Staatsregierung in Oschatz statt. Auch hier nutzten zahlreiche Einwohner der Region die Gelegenheit, auf Augenhöhe mit den politischen Verantwortungsträgern zu sprechen.

Von Christian Kunze