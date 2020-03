Grimmaer Tafel hilft Oschatzer Bedürftigen

Oschatz/Grimma

Die Oschatzer Tafel für Bedürftige hat seit dieser Woche geschlossen, letztmals wurden am Freitag Lebensmittel ausgegeben. Die meisten Tafeln in der Region reagieren ähnlich wie Oschatz auf die Corona-Pandemie – um die Bedürftigen und das eigene Personal für dem Virus zu schützen.

Corona-Test bei Sven Wittenberg negativ

Einen anderen Weg geht dagegen die Tafel in Grimma unter Regie von Sven Wittenberg, Geschäftsführer der Muldentaler Tafel. Der 52-Jährige aus Oschatz war bis vor kurzem Vorstandsvorsitzender der Oschatzer Tafel. Bis zum Donnerstag vergangener Woche war noch unklar, ob sich Wittenberg selbst mit Corona infiziert hatte. Doch dann kam die Entwarnung – Test negativ. Die Tafel in Grimma gibt vorerst weiter montags, mittwochs und freitags Lebensmittel aus. Die älteren Ehrenamtlichen hat Wittenberg zu deren Schutz nach Hause geschickt und setzt nun auf jüngere Helfer.

22 Paletten Kekse aus Kahla

Da Supermärkte durch den verstärkten Abkauf kaum noch Lebensmittel bereit stellen, organisiert Wittenberg die Waren von den Herstellern und aus Großlagern. Am Dienstag ist er zusammen mit dem Oschatzer Eventmoderator Stefan Bräuer nach Kahla in Thüringen gefahren, um dort 22 Paletten Kekse vom Hersteller Griesson-de Beuckelaer zu holen. Der Lkw wurde vom Autohaus Gruma bereit gestellt, das auch eine Filiale in Oschatz betreibt.

Hilfe für Bedürftige aus Region Oschatz

„Das Leben geht trotz Corona weiter. Und in der jetzigen Ausnahmesituation helfen wir selbstverständlich auch den Bedürftigen aus der Region Oschatz“, sagt Wittenberg. Die Tafel in Grimma, Prophetenberg 7, hat montags, mittwochs und freitags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Frank Hörügel