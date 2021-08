Gröppendorfer Heimatverein übernimmt altes Feuerwehrhaus

Gröppendorf

Die Gröppendorfer Feuerwehr gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Wer nun denkt, das Gerätehaus im Ort ist deshalb verwaist, irrt. Und wie: Das Gebäude ist zu einer Baustelle geworden und vor allem an den Wochenenden herrscht hier richtig Betrieb. Grund dafür sind die Gröppendorfer Landfunken. Unter diesem Namen hat sich ein Heimatverein gegründet, der mit viel Energie und jeder Menge Ideen Leben in das Dorf bringen will.

Regelung für Haus ist gefunden

Dabei lassen sich die Mitglieder nicht aufhalten. Zwar haben die pandemiebedingten Einschränkungen die Pläne der Gröppendorfer nach ihrer Gründung vor einem Jahr zunächst etwas gebremst, doch weitgehend unbeeindruckt haben die Mitglieder um die Vorsitzende Fränze Schönert und Andreas Bayer als zweiten Vorsitzenden ihre Ziele verfolgt. Eins davon war, mit der Gemeinde Wermsdorf eine Regelung für die Nutzung des Gerätehauses zu finden. Nun hat der Gemeinderat noch vor der Sommerpause den Weg dafür freigemacht und einem Überlassungsvertrag für das Gebäude mit den Landfunken zugestimmt.

Versammlungsraum und Küche werden renoviert

Seitdem werkeln Helfer darin und sind gerade dabei, Versammlungsraum und Küche zu renovieren. „Hier müssen die Wände neu verputzt und der Fußboden erneuert werden. Und die Küche wird auch gleich modernisiert“, kündigt Fränze Schönert an. „Wir brauchen das Haus als Treffpunkt im Ort – gerade auch bei schlechtem Wetter und rund um das Jahr“, betont sie.

Einstige Wehrleute als Namensgeber für Verein

Seit der Auflösung der freiwilligen Feuerwehr sei das Gerätehaus immer noch von den älteren Mitgliedern für Zusammenkünfte genutzt worden. Für ihre Verabredungen hätten sie eine WhatsApp-Gruppe namens Landfunken eingerichtet und wurden somit zum Namensgeber für den Heimatverein. Bisher sind hier 36 Frauen und Männer Mitglieder, darunter sowohl Alteingesessene als auch neu Zugezogene. „Das ist genau das, was wir wollen: Jung und Alt, neue und langjährige Gröppendorfer verbinden“, beschreibt Fränze Schönert.

Viel Zuzug im Dorf

In den vergangenen Jahren habe der kleine Ort durchaus Zuzug erlebt, gleich mehrere junge Familien haben hier ihr Zuhause gefunden. Da sei es an der Zeit gewesen, sich endlich kennenzulernen. „Manchmal ist man sonntags durch den Ort spaziert und wusste gar nicht, wer einem da entgegenkommt“, erzählt sie. Das hat sich mittlerweile geändert, denn bei den Gröppendorfer Landfunken sind auch Menschen wie Kathleen Sperling engagiert. Sie kam mit ihrer Familie schon vor über zehn Jahren in den Ort und hat nun das Amt des Kassenwarts übernommen. Seit drei Jahren lebt Angela Rother in Gröppendorf und packt nun ebenfalls im Heimatverein mit an. Vorher wohnte sie in Oschatz. „Wir haben nach einem kleinen Häuschen für unsere Familie gesucht und sind durch Mund-zu-Mund-Propaganda in Gröppendorf fündig geworden“, sagt sie. Den Umzug in das kleine Dorf mit etwa 60 Häusern habe sie nicht bereut: „Es ist super hier. Wir haben gleich Anschluss gefunden und uns von der ersten Minute an sehr wohl gefühlt.“

Traditionen und Neues mischen

Die Vereinsmitglieder wollen alte Traditionen aufleben lassen und auch Neues probieren. So soll das Maibaumstellen, das viele Jahre lang von der Gröppendorfer Feuerwehr organisiert wurde, wieder stattfinden. Außerdem sind Kindertage, Herbstfeste oder Lampionumzüge denkbar. Doch zunächst hat die Renovierung des ehemaligen Gerätehauses Priorität, betont Fränze Schönert. Das fertige Domizil soll dann nicht nur dem Verein, sondern auch anderen Einwohnern zur Verfügung stehen. „Man kann die Räume künftig auch für private Feiern mieten – eine andere Möglichkeit gibt es im Ort ja nicht und wir können so Einnahmen für den Verein erwirtschaften“, sagt Kathleen Sperling. Um künftig Unkosten wie das Nutzungsentgelt, das für das Haus an die Gemeinde fließt, zu decken oder neue Pläne umzusetzen, seien auch Spenden willkommen, wirbt die Finanzchefin des Vereins.

Gemeinsames Ziel im Ort

Vorsitzende Fränze Schönert ist zuversichtlich, dass die Arbeit der Landfunken gelingt. „Ich stamme aus Gröppendorf und kenne die ältere Generation und mittlerweile auch die Familien, die neu zugezogen sind – und wir kommen gut miteinander aus. Viele Leute wollen, dass sich im Ort etwas tut und die Einwohner sich hier wohlfühlen“, unterstreicht sie.

Von Jana Brechlin