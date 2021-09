Großböhla

Mit mehr als 50 Einwohnern war die Versammlung, zu der Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) in den Saal des Heimatvereines Böhla eingeladen hatte, gut besucht. Die Versammlung war schon lang erwartet und angekündigt worden. Er hätte sie auch gern früher abgehalten, aber die Corona-Schutzbestimmungen hätten das verhindert, betonte der Bürgermeister.

Bereits im Jahr 2019 hatte das Planungsbüro Kewitz das Gebäude unter die Lupe genommen hat. „Wir haben uns in der historischen Bausubstanz wesentliche Punkte angesehen“, beschrieb Andreas Kewitz das bisher Geschehene. Eine Planung oder gar Kalkulationen seien nicht erfolgt.

Zwischen Denkmalschutz und Brandschutz

Dass es am Schloss eine Menge zu tun gibt, kann keinen wirklich überraschen. „Es ist grundsätzlich ein sehr schönes, interessantes und erhaltenswertes Gebäude“ , betonte der Planer. Vor allem sei es sanierungsfähig und -würdig. Allerdings sei das Schloss eben nicht als Kindertagesstätte erbaut worden, deshalb sei es nicht ganz ohne, die Richtlinien zum Betrieb solch einer Einrichtung einzuhalten.

Vor allem bewege man sich aber im Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz, Brandschutz und der Nutzung. Als Beispiel benannte er die Treppenhäuser. Man habe hier sogar zwei, aber beide mit viel Holz, also einer hohen Brandlast und eines davon sicher aus Sicht des Denkmalschutzes unbedingt zu erhalten.

Korrektur von Modernisierungen nötig

Andreas Kewitz zeigte anhand weniger Fotos eindrücklich, welche Herausforderungen eine Sanierung bedeute. Dabei müsse man teils frühere Modernisierungen korrigieren. Dabei seien zum Beispiel Wände und Decken durchbrochen worden, um Heizungs- oder Kabeltrassen zu verlegen. Brandabschnitte seien dabei nicht gebildet worden, so dass sich Rauch und Feuer entlang der Trassen über die Etagen ausbreiten könnten.

Keine Flickschusterei beginnen

Bert Rödel dankte dem Planer für seinen Vortrag, betonte aber, dass er in der Kita eine solide Bausubstanz sähe. Man müsse ja keinen Neubaustandard erreichen. Es genüge, die Mängel zu beseitigen.

Andreas Klewitz gab ihm so weit recht, wie man bei den Reparaturen keine Größenordnung erreiche, für die man Genehmigungen vom Bauamt oder Denkmalschutz einholen müsse. Eindrücklich warnte er vor Flickschusterei und davor, das Gebäude nicht als Gesamtheit zu betrachten.

Der Planer riet dazu, die Größe der Kita und den von ihr benötigten Platz genauer zu betrachten. Vielleicht spare man sich aufwendige Arbeiten, wenn man nur entsprechend des Bedarfes saniere.

Dezentrale Struktur erhalten

Grit Barth, Mutter eines Kindes, das diese Einrichtung besucht, erinnerte daran, dass sich die Stadt Dahlen Anfang der 2000er Jahre zum Erhalt einer dezentralen Struktur der Kinderbetreuung bekannt habe. Das sei aus ihrer Sicht tatsächlich ein erhaltenswertes Alleinstellungsmerkmal. Aufgrund der Pläne für einen Neubau in Dahlen frage sie sich jedoch und vor allem den Bürgermeister, ob dieses Bekenntnis noch gelte.

„Es geht nicht um Zentralisierung“, betonte Matthias Löwe. Aber an der Kita „Kleine Sackhupper“ sei keine Sanierung mehr möglich. „Dort müssen wir in absehbarer Zeit handeln, sonst drohen uns behördliche Auflage“, stellte er klar.

Dass es solche noch nicht gäbe, sondern alle Einrichtungen in der Stadt eine gültige Betriebserlaubnis hätten, entgegnete er kurz darauf Ulrike Lahl. Die Schmannewitzerin hatte von ihrer bisher vergeblichen Suche nach einem Kita-Platz berichtet und von ihrem Erschrecken darüber, in welcher Art von Gebäuden die Kinder hier betreut würden. Da müsse sich dringend etwas tun. Aber wo führe das Gutachten hin?

Wulf Sukale, der für die Freie Wählergemeinschaft im Stadtrat sitzt, interessierte sich dafür, welche Schritte nach der Begehung unternommen wurden, ob es schon einen Kostenvoranschlag für eine Sanierung gibt. Andreas Kewitz betonte, dass diese Aufgabe bisher nicht gestellt worden sei. Man müsse bei einer komplexen Maßnahme wohl mit einer siebenstelligen Summe rechnen, allerdings auch berücksichtigen, auf wie vielen Quadratmetern im Haus man wirklich eine Kita betreiben wolle.

Verfall nicht zulassen

Er würde gern sehen, dass hier eine hohe Summe investiert wird, denn keine Nutzung des Hauses würde Verfall bedeuten, betonte Bert Rödel.

Allerdings ist das – auch angesichts der Neubaupläne für die Dahlener Kita – ein finanzieller Kraftakt. Wie der Bürgermeister erläuterte, sei für 2021/2022 vorgesehen, die Planungen für den Neubau bis zur Leistungsphase 3 voranzutreiben. Damit könne man einen Antrag auf Fördermittel stellen. Realistisch wäre, in den folgenden beiden Jahren in Dahlen zu bauen.

Kapazität des Dahlener Neubaus steht noch nicht fest

Dass es noch keine Ausführungsplanung dafür gäbe, bedeute auch, dass die künftige Kapazität dieser Einrichtung noch nicht feststehe. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollten es aber mindestens 100 sein. „Die Stadt hat aber keinen Vorteil von einem leeren Schloss in Großböhla“, betonte Matthias Löwe – ein Bekenntnis, das mit Wohlwollen aufgenommen wurde. Er bot auch an, dass man parallel zu den Planungen für Dahlen schon in kleinerem Rahmen über den Umgang mit der Großböhlaer Einrichtung weiter debattieren sollte.

Von Axel Kaminski