Nur ein knappes Jahr war seit der letzten Zollstockbörse in der Hofer Turnhalle vergangen, als sich die Sammler am Sonntag wiedersahen. Und doch fühlte es sich für die meisten von ihnen wie eine Ewigkeit an. Diese Hofer Börse war deutschlandweit offenbar die erste in diesem Jahr und sogar über einen noch längeren Zeitraum.

Offensichtlich waren die Sammler heiß darauf, die eigenen Neuanschaffungen mit denen der anderen zu tauschen. Mit 40 gab es doppelt so viele Stände in der Halle wie im Durchschnitt der vergangenen Jahre, womit die Organisatoren um Volkmar Thürmer sehr zufrieden waren.

Spendenaktion für Hochwasseropfer

Im Vorfeld machte ein Aufruf die Runde, für Opfer der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler zu spenden. Die spontane Idee dazu hatte der Delitzscher Sammler Sven Taube, als er die ersten Berichte von diesem Hochwasser sah. Der Chemnitzer Matthias Müller vom gleichnamigen Werbemittelhandel stellte 600 von ihm bedruckte Zollstöcke für diese Aktion kostenlos zur Verfügung. „Familie Taube kam auf mich zu und da habe ich diese schöne Aktion gern unterstützt“, sagte er der Oschatzer Allgemeinen. „Die ersten 150 Exemplare sind ruckzuck weg gewesen“, erklärte Sven Taube. Weitere 100 habe man nach Hof zur Börse mitgebracht, die ebenfalls komplett verkauft wurden.

600 Zollstöcke für den guten Zweck gesponsert

Die Spendensumme sei allerdings deutlich über die fünf Euro pro Zollstock hinausgegangen. Viele Sammler hätten mehr gegeben oder ohne Kauf eines Zollstocks gespendet. Kurz vor der geplanten Scheckübergabe wurde noch in die Halle hinein gefragt, ob jemand die Summe „rund macht“.

Dieser Aufruf stieß auf offene Ohren. So konnten die Organisatoren der Börse gemeinsam mit Sven und Birgit Taube einen symbolischen Scheck über 3500 Euro an Jens und Burglind Leuschke aus Hof übergeben. Deren Nichte lebte lange Zeit in Ahrweiler und hat dort eine Reihe von Bekannten, die vom Hochwasser betroffen sind. Mit der Resonanz auf diese Aktion zeigten sich Initiatoren wie Empfänger gleichermaßen zufrieden.

Zufrieden mit den neuen Raritäten

Zufriedenheit war das überwiegende Gefühl bei den Sammlern mit Blick auf ihre „Beute“. „Perfekt“ nannte Andreas Langhof aus Meisberg bei Hettstedt die Ausbeute von 35 eingetauschten Zollstöcken. Das ist für ihn eine Menge, da er sich auf das Sammeln der seltenen Drei-Meter-Stücke spezialisiert hat.

Über rund 50 neue Stücke für eine Sammlung freute sich Bernd Pioch aus dem nördlich von Magdeburg gelegenen Samswegen. Er sammelt seit knapp 30 Jahren und beschränkt sich auf Zollstöcke, die von Möbelhäusern, Küchenstudios und Baumärkten herausgegeben werden. Die 9300 Stück füllen mittlerweile Decke und Wände von Werkstatt und Garage.

„Zwei Taschen voll“, also rund 200 Zollstöcke, hat Marcel Fleck aus Geisa eingetauscht. Darunter sei einiges lang Gesuchte seiner Spezialstrecke Zimmereien, Sägewerke, Holzhandel und Dachdecker dabei gewesen. Der lange Weg von der hessisch-thüringischen Grenze nach Hof habe sich gelohnt.

Weiter Weg – aber Versprechen gehalten

Noch weiter war der Weg von Martin Gudlat. Laut Navi seien es 566 Kilometer von Domstetten in Baden-Württemberg nach Hof. Der ursprünglich aus Halle stammende Sammler war bereits bei der 10. Zollstockbörse hier und hatte versprochen, zur 20. wiederzukommen. Das Versprechen hat er gehalten und eine Kiste voll neuer Zollstöcke mitgenommen. Und, ob man es glaubt oder nicht: Im ganzen Ländle gibt es keine einzige Tauschbörse mehr!

