Großeinsatz: Wermsdorfer Feuerwehren üben auf dem Schlossgelände

Wermsdorf

Seit 17.30 Uhr färbt sich das Gelände von Schloss Hubertusburg in Wermsdorf am Dienstag in Feuerwehr-Rot und Blaulicht. Vom Gelände des Fachkrankenhauses Hubertusburg wurde ein Großbrand im Haus 127 auf dem Klinikgelände gemeldet. Das angenommene Szenario: Ein Mensch muss aus einem brennenden Haus gerettet werden, eine weitere Person wird vermisst.

Feuerwehrübung Wermsdorf Quelle: Hagen Rösner

Als die Feuerwehren der Gemeine Wermsdorf nur kurze Zeit nach dem Alarm den Einsatzort erreichen, stellt sich heraus, dass es sich nur um eine Großübung der örtlichen Wehren handelt. Im Blickpunkt steht die Kontrolle der Ausrückzeiten und damit verbunden die Einsatzbereitschaft der Wehren bei einem Großschadensereignis. Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Mahlis, Luppa, Wermsdorf, Malkwitz, Lampersdorf und Collm.

Von Hagen Rösner und Frank Hörügel