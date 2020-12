Oschatz

Wenn plötzlich ein Friseurtermin wie ein Sechser im Lotto erscheint, ist auch das ein Symptom dieser Pandemie. Denn neben der zweiten Corona-Welle kämpfte das Oschatzer Friseurhandwerk am Montag und Dienstag mit einer kolossalen Kundenwelle. Durften die Friseure im Freistaat bis zum Dienstag noch öffnen, ist es mit den neuen Bund-Länder-Beschlüssen nun auch für die „nicht notwendigen körpernahen Dienstleistungen“ vorbei, wie Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) am Montag mitteilte.

Die angekündigten Schließungen haben bundesweit einen Sturm auf Friseursalons ausgelöst – auch in Oschatz. Wer spontan noch einen Termin zum Haare schneiden kurz vor den Feiertagen vereinbaren wollte, hatte in der Regel das Nachsehen.

Terminsuche gerät zur Nullnummer

Auch Ria Gärtner, Inhaberin von „Ria’s Haarstudio“, musste Kunden am Telefon abweisen. Schon am Sonntag, normalerweise strikter Ruhetag im Handwerk, gab es für sie und ihre Mitarbeiter außergewöhnliche Arbeiten zu erledigen. „Meine Angestellten haben schon am Sonntag ab 9 Uhr alle Kunden angerufen und umbestellt. Es gab noch einzelne Lücken, diese waren aber sehr schnell gefüllt“, erzählt Gärtner am Telefon. Das Weihnachtsgeschäft sei normalerweise die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Viele Kunden kämen mit Sonderwünschen, etwa für spezielle Haarfarben, zum Friseur, um die Weihnachtsfeiertage mit einem gepflegten Haarschnitt genießen zu können.

Die Kunden, die bei Ria Gärtner noch einen Termin ergattert haben, mussten sich teilweise auf ungewöhnliche Zeiten einstellen. Denn das Geschäft öffnete bis 21 Uhr, um allen Kundenwünschen nachkommen zu können. „Um 22 Uhr beginnt die Sperrstunde, bis dahin mussten wir fertig sein“, so Gärtner. Es habe aber auch Kunden gegeben, die ihren Termin freiwillig abgegeben hätten: „Einige haben angerufen und mitgeteilt: Ich sehe gut aus, geben Sie den Termin jemand anderem.“

Friseurin Ria Gärtner: Arbeit unter erschwerten Bedingungen Quelle: Christian Kunze

So wie Ria Gärtner geht es allen knapp 4000 Friseurbetrieben in Sachsen mit ihren rund 20 000 Beschäftigten. Auch in anderen Oschatzer Salons waren in diesen Tagen freie Termine eine Seltenheit. Yvette Quosdorf vom gleichnamigen Friseurladen hatte neben dem Schneiden, Föhnen und Waschen noch eine andere Aufgabe: Ans Telefon zu gehen und Kunden zu enttäuschen. „Wir müssen viele Anrufer abweisen, weil alle Termine vergeben sind“, so die Inhaberin im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch sie öffnete bis 21 Uhr, um dem Ansturm nachkommen zu können. „Die Kapazitäten sind derzeit nicht da“, konstatiert sie.

Schmerzhafte Umsatzeinbrüche

Jörg Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, spricht gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einer fatalen Lage: „Die Friseure sind absolut verzweifelt“, erklärt er. Über das gesamte Jahr rechnet der Verband mit Umsatzeinbrüchen von bis zu 30 Prozent. „Dieser harte Lockdown bedroht die Existenzen unseres kleinteiligen Handwerks“, so Müller.

Von Verzweiflung ist bei Friseurin Gärtner jedoch nichts zu spüren. Da man im Frühjahr schon einmal eine Zwangsschließung erlebt habe, sei nun klar gewesen, was zu tun sei. „Das Wichtigste ist, dass wir gesund bleiben.“ Und sie ergänzt mit doppelsinnigem Humor: „Bleiben Sie negativ, sage ich jetzt immer.“

Von Florian Reinke