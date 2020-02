Großes Interesse an historischen Stadtansichten von Oschatz

Oschatz

Etwas grauer, aber belebter als heute: So sah die Stadt Oschatz Anfang des 20. Jahrhunderts aus. Der Oschatzer Heimatforscher Dr. Manfred Schollmeyer stellt in seinem neuen Buch „ Oschatz Gestern & Heute“ historische und aktuelle Fotos von 55 Straßen, Plätzen und Häusern gegenüber. Zur Buchvorstellung am Mittwochabend zeigte sich das große Interesse der Oschatzer an dieser Publikation. Rund 100 Gäste kamen ins Thomas-Müntzer-Haus, nach Angaben der Buchhandlung Roscher wurden allein an diesem Abend 60 Bücher verkauft, weitere sind in der Buchhandlung vorrätig.

Datenschutz erschwert Arbeit

Die Gesamtauflage des Buches, das im Erfurter Sutton-Verlag erscheinen ist, beträgt 1100. Dafür, dass die Straßen und Plätze früher belebter waren als heute, hatte der Autor Manfred Schollmeyer eine plausible Erklärung: „Dass auf den aktuellen Fotos kaum Menschen zu sehen sind, hat etwas mit dem Datenschutz zu tun. Das erschwert die Arbeit ungemein.“ Die Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, Dana Bach, zog dieses Resümee: „ Oschatz war gestern schön und ist heute noch wunder-, wunderschön.“

Von Frank Hörügel