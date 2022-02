Umzüge im Mügelner Rathaus

Mügeln

Das Rathaus ist schon seit längerer Zeit eine Baustelle. Ziel der Sanierung ist, alle aktuellen Bestimmungen des Brandschutzes umzusetzen. Gleichzeitig werden die Datenleistungen an die Erfordernisse und Möglichkeiten der Zeit angepasst. Und am Ende macht sich auch mal ein neuer Grundriss erforderlich, so wie in der Kasse.

Nachdem der erste Abschnitt der Arbeiten beendet ist, kehren die Mitarbeiterinnen der Kämmerei wieder in ihre Büros zurück und können den Behelfslösungen den Rücken kehren. Aber auch außerhalb der Kämmerei bleibt man nicht vom Aktentragen und Umziehen verschont. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Büros jetzt bei der Sanierung an der Reihe sind, müssen ebenfalls umziehen. So ist in den nächsten Wochen und Monaten der Trausaal das neue Domizil der Bauverwaltung. Weil nahezu das gesamte Rathaus vom Umzug betroffen ist, bleiben alle Bereiche am 28. Februar und 1. März für den Besuchrverkehr geschlossen. Die meisten sind in dieser Zeit auch telefonisch oder per E-Mail nicht erreichbar, da die Leitungen und Computer neu „eingestöpselt“ werden müssen.

Ganz anders als vor den Bauarbeiten sieht das Treppenhaus aus. Um die Brandlast des Gebäudes zu senken, sind die Holzueinbauten und Verkleidungen entfernt werden. Das Treeppenhaus wirkt dadurch deutlich heller.

Zur Galerie Umzüge nach Abschluss des ersten Bauabschnittes der Sanierung

Von Axel Kaminski