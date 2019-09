Oschatz/Fliegerhorst

Um 8.08 Uhr ist es am Sonnabend so weit: Der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke ruft Ralf Menzel von der Freiwilligen Feuerwehr Treptitz zu: „Brenn an, die Hütte!“ Menzel entzündet die brennbare Flüssigkeit, die er zuvor über die Sitzbänke und den Motorraum eines Autos gekippt hat. Als die ersten Flammen hochschlagen, drückt Wehrleiter Natzke die Anruftaste und informiert die Rettungsleitstelle in Leipzig. In der Hugo-Junkers-Straße im Stadtteil Fliegerhorst ist ein Schulbus mit drei Autos zusammengestoßen und dabei umgekippt. Es gibt Verletzt und Tote.

„Technische Hilfeleistung, Stufe 3, nennt man das“, sagt Jens Kabisch, zweiter Beigeordneter des Landkreises Nordsachsen. Er hat zusammen mit dem Rettungsdienst-Amtsleiter Frank Breitfeld den Hut auf für diese Übung, bei der das Zusammenspiel der Rettungskräfte im Landkreis Nordsachsen geprobt werden soll. Auch der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar ist vor Ort.

Um 8.19 Uhr tönt das erste Tatütata aus Richtung Oschatz. Ein Rettungswagen und die Einsatzleitung der Oschatzer Wehr sind zuerst vor Ort. Den Rettern bietet sich ein verheerendes Bild. Ein Schulbus ist auf die Seite gekippt, im Fahrgastraum wimmern Verletzte. Eine junge Frau ist auf die Straße geschleudert worden. Ein Auto steht in Flammen, in zwei weiteren Autos gibt es ebenfalls Verletzte.

Tote und Verletzte werden geborgen

Um 8.28 Uhr sägt ein Feuerwehrmann die Frontscheibe des Busses auf. Tote und Verletzte werden aus dem Innenraum gezogen. Um 8.41 Uhr sind alle Fahrzeuginsassen geborgen, werden von Rettungssanitätern versorgt und Notfallseelsorgern betreut. „Ich weiß wirklich gar nichts mehr“, sagt die junge Frau glaubhaft, die aus dem Bus geschleudert worden war. Ein junger Vater ist ganz von Sinnen, muss von den Rettern beruhigt werden. Sein Kind konnte aus einem der Unfallautos nur noch tot geborgen werden. Am Ende werden sechs Tote und 13 Verletzte gezählt.

Rettung in guter Zeit erfolgt

Rettungsdienst-Amtsleiter Breitfeld ist nach Abschluss der Übung voll des Lobes: „Nach der ersten Chaos-Phase ist alles sehr gut gelaufen. Die Rettung ist in einer guten Zeit erfolgt.“ Kreisbrandmeister Ingo Weber sagt: „Die Feuerwehren haben ihre Hausaufgaben gemacht.“ Und Beigeordneter Kabisch betont: „Man muss sich immer vor Augen führen, dass es Ehrenamtliche sind, die hier Leben retten.“ Die DRK-Vorstandsvorsitzende Anne Lissner war vom Ablauf sichtlich beeindruckt: „So eine geniale Übung – vom ganzen Umfeld her – hatten wir noch nie.“

Beteiligt waren nach Angaben des Landkreises 120 Retter: Feuerwehren Oschatz, Schmorkau, Wermsdorf, der Löschzug Retten Döbrichau ( Feuerwehr Döbrichau und Dahlen), der Rettungsdienst ASG, das DRK Torgau-Oschatz und das KriseninterventionsteamTorgau-Oschatz.

Von Frank Hörügel