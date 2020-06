Grüne Raupen töten Hecken auf Oschatzer Friedhof

Oschatz

Sie sind grün, werden bis zu fünf Zentimeter lang und sind äußerst gefräßig. Die Raupen des Buchsbaumzünslers haben in den vergangenen Tagen auf dem Oschatzer Friedhof für Kahlfraß gesorgt und Hecken mit Buchsbäumchen den Tod gebracht. Von den vormals grünen Blättern ist nichts mehr übrig, kahle Zweige bieten einen trostlosen Anblick.

Friedhofsverwalter Andreas Koßwig schätzt, dass rund 350 Grabstellen betroffen sind. Einen Kahlfraß dieses Ausmaßes hat Koßwig auf dem Friedhof noch nie erlebt. Nach seinen Informationen sind die meisten Buchsbaumhecken in den 70er-Jahren gepflanzt worden. Was rät er den Nutzern der Grabstellen? „Am besten Eibe pflanzen.“ Wer jedoch keine Hecke mehr möchte, könne auch einfach einen Begrenzungssteg zwischen den Grabstellen anlegen zur optischen Abgrenzung – beispielsweise eine Rasenkante.

Anzeige

Mit Wurzeln ausgraben

Koßwig rät den Betroffenen, die kahlgefressenen Buchsbäumchen vollständig mit ihren Wurzeln auszugraben. Er bittet darum, die Strunke nicht in den Containern für Pflanzenabfälle zu entsorgen, sondern am Baumschnitt-Haufen am oberen Ende des Friedhofes. Und wer bezahlt dann die Ersatzpflanzungen? „Wenn man die Buchsbäume selbst gepflanzt hat, dann ist man auch dafür verantwortlich“, sagt Anja Seidel, Pressesprecherin der Stadt Oschatz.

Weitere LVZ+ Artikel

Als Leiterin der Oschatzer Stadtgärtnerei kennt sich Kathleen Teschmit mit Pflanzenschädlingen gut aus. Warum die Buchsbaumzünsler gerade in diesem Frühjahr für große Schäden sorgen, kann die Expertin nicht mit Bestimmtheit sagen. „Das kann an der Witterung liegen, an den milden Wintern und daran, dass der Buchsbaumzünsler bei uns noch keinen natürlichen Feind hat.“

Mehrere Alternativen möglich

Als Alternative für die abgefressenen Buchsbäumchen empfiehlt die Stadtgärtnerin mehrere Möglichkeiten. „Es gibt verschiedene Zwergspindeln in unterschiedlichen Laubfarbvarianten, Zwerg-Liguster oder niedrig wachsende Stechpalmen und Eibensorten.“ Der Pflegeaufwand halte sich bei diesen Pflanzen in Grenzen. Und Gefahr vom Buchbaumzündler drohe bei diesen alternativen Pflanzensorten nicht.

Martina und Eckehard Schöne aus Kleinforst bei der Grabpflege auf dem Friedhof Oschatz. Sie haben den Buchsbaumzünsler mit Schädlingsbekämpfungsmittel Einhalt geboten. Quelle: Frank Hörügel

Martina und Eckehard Schöne aus Kleinforst haben bei der Grabstelle auf dem Oschatzer Friedhof, die sie seit dem Jahr 2008 pflegen, gerade noch rechtzeitig die Reißleine gezogen. So vor etwa acht Wochen habe er den Befall durch die Raupen des Buchsbaumzünslers bemerkt, sagt Eckehard Schöne. Daraufhin habe er sich ein Schädlingsbekämpfungsmittel im Baumarkt gekauft und die Hecke auf dem Oschatzer Friedhof zwei Mal damit besprüht. „So extrem war der Befall noch nie gewesen. Aber ich denke, das kriegen wir wieder hin“, ist er optimistisch.

Von Frank Hörügel