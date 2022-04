Grünes Klassenzimmer in Oschatz wartet auf Schulklassen und Kindergartenkinder

Oschatz

Die dritte Kleine Gartenschau in Oschatz will an den Erfolg der Landesgartenschau 2006 anknüpfen. Dies betrifft nicht nur den unterhaltsamen Teil des Oschatzer Gartenevents, sondern auch den Bildungscharakter. 2006 entstand auf dem Oschatzer Gartenschaugelände in der Döllnitzaue auch das Grüne Klassenzimmer. Die umweltpädagogische Arbeit bei der Landesgartenschau war immens erfolgreich. Als die Landesgartenschau im Oktober 2006 ihre Pforten schloss, konnte rund 15 000 Besucher dem Grünen Klassenzimmer zugeschrieben werden.

„Wir wollen an diesen Erfolg bei der jetzigen Kleinen Gartenschau anknüpfen“, sagt Konstanze Lange, Kommunalbetreuerin der Envia. Die Envia und Mitgas haben zusammengelegt. So hatte Konstanze Lange insgesamt 3000 Euro für die umweltpädagogische Arbeit in Grünen Klassenzimmer im Gepäck. „Wir unterstützen nicht erst seit kurzem, sondern schon seit vielen Jahren die Umwelterziehung“, sagt Konstanze Lange.

Broschüre mit vielen Angeboten

Unterdessen hat das Team der Oschatzer Freizeitstätten eine umfangreiche Broschüre mit Angeboten erarbeitet. „Ich freue mich, dass wir Schulen und Kindereinrichtungen ein so abwechslungsreiches pädagogisches Programm anbieten können“, so die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten Uta Moritz. Insgesamt 27 Projekte und Vorträge werden für die Nutzer des Grünen Klassenzimmers angeboten. Das Spektrum reicht von einer Baumwanderung durch Oschatz, organisiert von der Stadtgärtnerei bis zu einer unterhaltsamen Buchlesung im Grünen durch die Oschatzer Stadtbibliothek.

Die Veranstaltungen werden in einem kompakten Zeitplan angegeben. Die Kleine Gartenschau wird vom 23. bis zum 26. Juni in Oschatz stattfinden. Allerdings nur an zwei Tagen, nämlich am Donnerstag, dem 23. Juni und am Freitag, dem 24. Juni, wird das Klassenzimmer im Grünen geöffnet sein. Genau aus diesem Grund rät Uta Moritz interessierten Klassen, Gruppen oder Kindereinrichtungen, nicht lange zu zögern und sich für die Angebote anzumelden. „Schnell sein lohnt sich, denn eine frühzeitige Buchung erhöht die Aussicht, auch den Wunschtermin zu bekommen“, sagt Uta Moritz.

Broschüre Grünes Klassenzimmer Kleine Gartenschau 2022 Quelle: privat

Die Selbstbeteiligung der Gruppen von Kindern und Jugendlichen ist sehr moderat. So ist pro Gruppe eine Summe von 20 Euro zu zahlen. Die 3000 Euro der beiden mitteldeutschen Energieversorger sollen genutzt werden, um den Teilnahmepreis für die Gruppen so günstig wie möglich zu halten. Allerdings müssen auswärtige Einrichtungen die Kosten für die Anreise tragen.

Wer die Bildungsangebote für das Grüne Klassenzimmer nutzen möchte, muss jedoch einige Dinge beachten. Eine Teilnahme ist nur nach einer vorherigen Anmeldung möglich. Wetterfeste Kleidung ist obligatorisch. Auf der Homepage der Oschatzer Freizeitstätten ist eine Broschüre über das Grüne Klassenzimmer zu finden.

Darin ist auch ein Anmeldebogen enthalten. Bis zum 30. April sollten die Anmeldung eingegangen sein, damit eine schnelle Vergabe der Termine erfolgen kann.

Von Hagen Rösner