Grünes Licht für Funkmast Olganitz im Cavertitzer Gemeinderat

Olganitz

Diese Hürde ist genommen: Der Cavertitzer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend den Plänen von Vodafone, zwischen Olganitz und Bockwitz einen Funkmasten aufzustellen, sein Einvernehmen erteilt. Dass dabei für die Kommune kaum Spielraum ist, hatte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) zuvor in ihren Ausführungen deutlich gemacht.

Zuvor Kritik an Bauplänen

Im Vorfeld hatte es wiederholt Kritik an den Plänen gegeben. So hatte die Cavertitzer Bürgerinitiative gegen 5G gegen den Ausbau mobil gemacht. Wie schon im Fall des geplanten Cavertitzer Funkmastens befürchte man gesundheitliche Risiken und fordere mehr Abstand und Schutz der Anwohner. Die Gemeinde habe lediglich darauf zu achten, dass Voraussetzungen zu Erschließung oder Brandschutz eingehalten werden, machte Christiane Gürth klar.

700 Meter bis zum ersten Wohnhaus

Verschiedene Unterlagen hatte die Behörde vom Unternehmen noch nachgefordert und mittlerweile vorliegen. Gebaut werden soll der Mast auf landwirtschaftlicher Fläche im Außenbereich. Die erste Wohnbebauung, ein Einzelgehöft, ist rund 700 Meter entfernt, bis nach Olganitz sind es dann etwa 850 Meter. Der Stahlgittermast soll 54 Meter hoch und ab 42 Meter Höhe mit Antennen bestück werden.

Eine Gegenstimmte im Rat

Nach eingehender Prüfung sei festzustellen, dass öffentliche Belange, die gegen die Pläne sprechen und in der Zuständigkeit der Gemeinde sind, nicht vorliegen. Somit sei das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, führte die Bürgermeisterin aus. Dem folgten die anwesenden Räte mehrheitlich, eine Gegenstimme kam von Conny Zocher (CDU). Die Unterlagen werde man nun an das Landratsamt weiterleiten, kündigte Christiane Gürth an: „Dort wird dann über die Baugenehmigung entschieden.“

Von Jana Brechlin